Как сложились судьбы космонавтов: 

2 апреля вся страна отмечает 57-летие со дня полета первого человека в космос — орбитальный облет Земли совершил советский космонавт Юрий Гагарин. Он продлился 108 минут.
«ВМ» вспоминает имена людей, покоривших космос и рассказывает, как сложилась их судьба.
Первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды герой Советского союза, генерал-майор авиации. Дата рождения: 30 мая 1934 года.
Учился в летной школе, окончил Чугуевское авиационное училище лётчиков, затем инженерный факультет Военно-Воздушной инженерной академии имени Жуковского.
С юности занимался спортом: легкой атлетикой, фехтованием, метанием копья.
В 1960 году зачислен в первый отряд советских космонавтов.
В марте 1965 года в качестве второго пилота вместе с Валерием Беляевым на корабле «Восход-2» совершил выход в открытый космос — первый в истории космонавтики. Во время полета произошел сбой в работе скафандра: он раздулся и мешал вернуться в космический корабль. Войти в люк Леонову удалось только после снижения уровня давления в скафандре и с нарушением инструкции — головой вперед, а не ногами.
Продолжительность полета составила 12 минут 9 секунд. Второй полет продолжительностью более пяти суток космонавт совершил в июле 1975 года на корабле «Союз-19» в паре с Николаем Кубасовым.
Входил в число космонавтов, которых готовили к полету вокруг Луны. Позднее был одним из главных кандидатов на возможную высадку на поверхности Луны. Однако эти планы так и не осуществились.
Более 20 лет занимал должность заместителя начальника Центра подготовки космонавтов по летной и космической подготовке. На его счету — четыре изобретения, свыше десяти научных трудов.
КСТАТИ
Алексей Леонов с детства увлекается живописью. Одно время хотел связать свою жизнь именно с рисованием. Картину «Над Черным морем» он написал сразу после возвращения из первого полета.
Появлялись его картины и на почтовых марках. Их космонавт выпускал в соавторстве с художником-фантастом Андреем Соколовым. Проходили также персональные выставки работ Алексея Леонова. Картины он продолжил рисовать и после выхода в 1991 году на пенсию.
Герой Советского Союза, герой РФ, летчик-космонавт СССР. Совершил шесть полетов. Дата рождения: 27 августа 1958 года.
С 1977 года начал заниматься самолетным спортом. Окончил Ленинградский механический институт по специальности «производство и проектирование летательных аппаратов». В 1983 году зачислен в отряд космонавтов НПО «Энергия».
В первый полет — он длился с ноября 1988 года по апрель 1989 года — отправился в качестве бортинженера на корабле «Союз-ТМ-7». Продолжительность миссии составила 151 сутки. Крайний –шестой полет совершил, как командир экипажа в период с апреля 2005 года по октябрь 2005 года на корабле «Союз ТМА-6».
Суммарное время пребывания в космосе составило 803 дня — по этому показателю Константин Крикалев с октября 2005 по июнь 2015 г.г. являлся рекордсменом. Позднее его рекорд побил космонавт Геннадий Падалка.
С 2014 года занимает должность первого заместителя генерального директора ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт» по пилотируемым программам.
Кандидат психологических наук, действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского.
Среди увлечений: высший пилотаж, плавание, подводное плавание, горные лыжи, виндсерфинг, теннис, любительское радио (позывной — U5МIR). ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
■ Был участником российской сборной по высшему пилотажу на планерах на первых Всемирных воздушных играх, которые прошли в 1997 году в Турции. Занял первое место в командном зачете и «серебро» — в личном.
■ Освоил пилотирование девяти самолетов, сред которых: Як-52, Су-26. Во время подготовки к полету в космос летал на МиГах.
■ Является автором нового направления в фотоискусстве под названием космическая фотография. Серия снимков представлена с использованием 3D-технологий.
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