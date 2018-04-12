Более 350 работ прислали журналисты на конкурс для СМИ в рамках IV Недели финансовой грамотности

Более 350 работ прислали журналисты на конкурс для СМИ «Дружи с финансами» в рамках IV Недели финансовой грамотности для детей и молодежи — проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации ». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«В пресс-центр проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения» поступило свыше 350 журналистских работ. Лауреатами конкурса стали 37 журналистов из 15 регионов России», — сообщает пресс-служба.

Итоги конкурса были подведены в рамках церемонии открытия в московском Дворце пионеров IV Недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Лауреатов конкурса награждали в трех основных номинациях: «Финансовый вектор», «Личный финансист», «На защите финансовых интересов», а также в специальных номинациях от партнеров конкурса.

Ранее сообщалось, что более 30 тыс. мероприятий пройдет в рамках IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, которая пройдет в период с 9 по 22 апреля 2018 г.