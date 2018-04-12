Ещё
Более 350 работ прислали журналисты на конкурс для СМИ в рамках IV Недели финансовой грамотности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 350 работ прислали журналисты на конкурс для СМИ в рамках IV Недели финансовой грамотности 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 350 работ прислали журналисты на конкурс для СМИ «Дружи с финансами» в рамках IV Недели финансовой грамотности для детей и молодежи — проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба проекта.
«В пресс-центр проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения» поступило свыше 350 журналистских работ. Лауреатами конкурса стали 37 журналистов из 15 регионов России», — сообщает пресс-служба.
Итоги конкурса были подведены в рамках церемонии открытия в московском Дворце пионеров IV Недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Лауреатов конкурса награждали в трех основных номинациях: «Финансовый вектор», «Личный финансист», «На защите финансовых интересов», а также в специальных номинациях от партнеров конкурса.
«Награды лауреатам конкурса вручили заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, директор департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев, а также представители партнеров конкурса», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что более 30 тыс. мероприятий пройдет в рамках IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, которая пройдет в период с 9 по 22 апреля 2018 г.
Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется с 2011 г. при участии Центрального банка РФ. Главная цель проекта — повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом.
Агентство «Москва»: последние новости
Массовые проверки в целях борьбы с наркоманией проведут в аптеках и почтовых отделениях Москвы А.Улюкаев в последнем слове снова заявил о своей невиновности Защита экс-министра А.Улюкаева намерена обжаловать приговор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву144
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии269
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии34
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии168
Зюганов попал в реанимацию45
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение