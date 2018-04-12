Попытку вывоза из РФ старинной иконы конца XIX века предотвратили на Домодедовской таможне

«При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, вылетающих рейсом Москва-Тель-Авив, сотрудники Домодедовской таможни остановили гражданку Израиля 1983 г. рождения. Женщина проследовала по „зеленому“ коридору, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию. В ходе таможенного досмотра ее багажа была обнаружена икона. В своем объяснении пассажирка заявила, что икона досталась ей в наследство от матери», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудниками было принято решение о проведении таможенной экспертизы, по результатам которой было определено, что икона Божией Матери с ковчегом «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»), написана в конце XIX века.

«Икона относится к категории культурных ценностей, как предмет религиозного назначения, созданный более 50 лет назад. Стоимость иконы на внутреннем рынке составляет более 120 тыс. руб. Таким образом, в действиях гражданки Израиля усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда. культурных ценностей…». Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что вывоз из России предметов, которые являются культурными ценностями, возможен только при наличии разрешительного документа — свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории РФ, с обязательным заполнением таможенной декларации. Свидетельство выдает министерство культуры РФ.

«За 2017 г. сотрудники Домодедовской таможни пресекли более 70 попыток незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу. Среди изъятых культурных ценностей было 16 старинных икон», — добавили в пресс-службе.