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Ленинградский областной суд своим решением фактически разрешил курить в самолетах
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Ленинградский областной суд своим решением фактически разрешил курить в самолетах 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ленинградский областной суд отменил решение суда первой инстанции по иску авиакомпании «Победа» к курильщику на борту рейса Махачкала-Санкт-Петербург. По вине пассажира, закурившего в самолете, рейс совершил вынужденную посадку в Москве. Инцидент произошел 21 июля. Решение суда в пользу курильщика, может стать судебным прецедентом как источником права, поскольку фактически разрешает курить в самолете без каких-либо потенциальных серьезных санкций для нарушителя. Тем временем, курение на борту несет угрозу жизни всех пассажиров, поскольку может привести к возгоранию и задымлению.
С июля прошлого года у «Победы» было около 15 вынужденных посадок по вине курильщиков. В их числе и упомянутое происшествие на рейсе из Махачкалы.. Из-за сработавшего датчика детектора дыма и соответствующего доклада членов экипажа о нарушении, командир экипажа принял решение приземлиться в транзитном аэропорту, чтобы исключить риски возникновения пожара на борту. Стоянка во Внуково продолжалась около 35 минут и обернулась для авиакомпании финансовыми издержками, включая расходы на топливо, обслуживание рейса во аэропорту, оплату дополнительного рабочего время экипажа, лизинг, компенсацию другим пассажирам рейса и другими. «Победа» обратилась в суд для взыскания с нарушителя расходов за компенсацией потерянных средств в размере 194 564,15 руб. Суд первой инстанции признал законным требование к курильщику.
«Нарушитель закурил в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подверг серьезной опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейса, вынудив экипаж совершить незапланированную посадку», — заявлял в суде представитель «Победы», пояснив, что в крыло самолета заправляют до 20 тонн высокогорючего авиационного топлива, а в туалетных комнатах самолета много легко воспламеняющегося пластика и бумаги.
В мировой практике курение на борту жестко карается. В мировых авиакомпаниях существует практика не только серьезных штрафов, но и уголовного наказания вплоть до лишения свободы. В январе 2017 году королевский суд Бирмингема в Великобритании признал пассажира закурившего на борту виновным и приговорил к тюремному заключение за создание угрозы безопасности на борту ВС. Полный запрет курения ввели Air Canada, Air France, Delta, Emirates, Finnair, Lufthansa и другие.
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