Эксперты: успешные грантовые проекты в соцсфере должны перейти на постоянную основу

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Успешные грантовые проекты социальной сферы, которые реализуются в регионах России , должны перейти с разовой на постоянную основу. Такое мнение высказали эксперты в рамках дискуссии «Негосударственные и некоммерческие организации как участники инноваций в социальной сфере» Красноярского экономического форума.

Артем Шадрин. "Чтобы перевести… этот формат (грантовые проекты) в системную работу, необходима трансляция лучших практик, доказавших свою результативность, в стандарты, уже переводя их с грантового финансирования на условно постоянное", — сказал, открывая дискуссию, директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ

По его словам, такая трансляция грантовых проектов в текущую деятельность — это роль, которую могут и способны взять на себя регионы, «вызов, который нам предстоит реализовать в течение ближайшего года — двух».

Работа в регионах

В ряде регионов уже наработан положительный опыт взаимодействия некоммерческих организаций с государством и бизнесом. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре действует школа социального предпринимательства, которая позволяет за четыре месяца реализовать социальный проект от идеи до конечного продукта. «При этом проект не бросают — дальше идет сопровождение, институт наставничества. Из 850 соцпроектов 144 реализуются выпускниками школы социального предпринимательства», — подчеркнула заместитель директора Департамента экономического развития ХМАО-Югры Лариса Шанаурина.

В настоящее время в регионе работают над внесением изменений в закон «О некоммерческих организациях». После внесения поправок НКО смогут получать такую же поддержку, как и представители малого и среднего предпринимательства, а именно займы, поручительство, возмещение затрат и другое.

Специалисты отметили проблемы, которые мешают решить поставленную задачу. «Мы потратили огромное количество времени, сил, энергии, чтобы сориентировать людей на проектный способ деятельности, который всегда противопоставлялся принципу рутинного подхода. Сейчас фактически мы должны призвать людей с проектным бэкграундом прийти в текущую деятельность», — отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко , добавив, что пока нет эффективных способов совмещения двух этих типов деятельности.

Барьеры, по словам экспертов, существуют и на уровне государственных структур. Так, например, профильные министерства социальной сферы в регионах, которые прежде не работали с НКО, не имеют опыта выдачи субсидий и разработки конкурсной документации для проведения конкурса субсидий. Елена Малицкая, президент Сибирского центра поддержки общественных инициатив, отметила также, что компетенции юридических отделов в профильных министерствах оставляют желать лучшего.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.