Помпео заявил о необходимости ужесточения антироссийских санкций

"Еще предстоит проделать больше работы по CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» — прим. «РГ»). Еще предстоит проделать больше работы по другим санкционным положениям. Я с готовностью это признаю", — подчеркнул он, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США . Слушания посвящены рассмотрению его кандидатуры на пост главы американского внешнеполитического ведомства.

Накануне СМИ опубликовали выдержки из текста выступления Майкла Помпео в Сенате. Уже тогда стало ясно, что речь будет носить жесткий тон в отношении Москвы

Россия продолжает действовать агрессивно благодаря многолетней мягкой политике (американской стороны — прим. «РГ») в отношении этой агрессии. Теперь она завершилась", — подчеркивалось в документе.

"Наша дипломатическая работа с Россией будет сложной, но, как и во время предыдущих конфронтаций с Москвой, должна продолжаться", — указывалось в тексте.

Напомним, что комитет по иностранным делам Сената рассмотрит кандидатуру Майкла Помпео на должность госсекретаря США. Рекс Тиллерсон , который до недавнего времени руководил американским внешнеполитическим ведомством, был отправлен в отставку в середине марта. В настоящий момент обязанности главы Госдепа временно исполняет Джон Салливан