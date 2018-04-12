Помпео заявил о необходимости ужесточения антироссийских санкций 

Экс-директор ЦРУ Майкл Помпео, которого президент США выдвинул на должность госсекретаря, заявил о необходимости ужесточения антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.
"Еще предстоит проделать больше работы по CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» — прим. «РГ»). Еще предстоит проделать больше работы по другим санкционным положениям. Я с готовностью это признаю", — подчеркнул он, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Слушания посвящены рассмотрению его кандидатуры на пост главы американского внешнеполитического ведомства.
Накануне СМИ опубликовали выдержки из текста выступления Майкла Помпео в Сенате. Уже тогда стало ясно, что речь будет носить жесткий тон в отношении Москвы.
"Россия продолжает действовать агрессивно благодаря многолетней мягкой политике (американской стороны — прим. «РГ») в отношении этой агрессии. Теперь она завершилась", — подчеркивалось в документе.
"Наша дипломатическая работа с Россией будет сложной, но, как и во время предыдущих конфронтаций с Москвой, должна продолжаться", — указывалось в тексте.
Напомним, что комитет по иностранным делам Сената рассмотрит кандидатуру Майкла Помпео на должность госсекретаря США. Рекс Тиллерсон, который до недавнего времени руководил американским внешнеполитическим ведомством, был отправлен в отставку в середине марта. В настоящий момент обязанности главы Госдепа временно исполняет Джон Салливан.
В ходе выступления Майклу Помпео предстоит ответить на многочисленные вопросы сенаторов. Ожидается, что он, помимо России, затронет в своей речи темы Сирии, Китая, Ирана и КНДР. Помпео также заявит о намерении провести назначения на дипломатические должности, которые оставались вакантными при его предшественнике Рексе Тиллерсоне.