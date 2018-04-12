СМИ Чехии: Путин влез на дерево, а теперь не знает, как с него слезть

Дело Скрипаля: логика без доказательств Россия , несомненно, причастна к покушению на Скрипалей, однако доказать ее вину сейчас сложно. Вероятно, в будущем следствие все же придет к неким аргументированным выводам, но к тому моменту шумиха вокруг этого дела уже спадет, а России только того и нужно. Эту точку зрения высказал в интервью журналу «Респект» (06.04) Иван Грабал, один из самых авторитетных чешских экспертов в области безопасности. Он обращает внимание на то, как важно, что Запад наконец-то единодушно ответил на «агрессивные и наглые» действия России. Жаль, что этого не было сделано раньше, когда Россия только напала на Крым и оккупировала часть Украины . Но, по-видимому, этого было не достаточно. Покушение на Скрипаля стало последней каплей, переполнившей чашу терпения западного мира. Высылка российских дипломатов и единство западных стран, как подчеркивает Иван Грабал, стали пощечиной и позором России. И позором не только на международной арене, но и внутри нее самой. Не ошибкой зарвавшейся России, а успешным ходом «шахматиста Путина» считает покушение на Скрипаля Павел Урбан. В комментарии на сайте «Бритске листы» (10.04) он утверждает, что, судя по всему, Россия намеренно поставила Великобританию и Запад в позицию обвинителей, претензии которых хоть и логичны, но ничем не подкреплены. Помочь Западу сейчас могут хотя бы какие-то убедительные подтверждения причастности русских. Если же ничего так и не найдется, то в российскую вину останется только верить. Но многим одной веры окажется не достаточно, и тогда Британия и все, кто проявил солидарность с ней, будут посрамлены. «Можете ли вы себе представить, какими будут последствия?» — спрашивает автор комментария, отмечая, то по солидарности европейских стран и доверию к дальнейшим обвинениям будет нанесен сильнейший удар. Итак, Москва пожертвовала собственной репутацией и дипломатическим корпусом, только бы вновь внести раскол в стройные европейские ряды и хитроумно навредить Западу. «Ах, эти коварные русские! Даже себя им не жалко!» — так и хочется воскликнуть, прочитав этот комментарий. О коварстве и подлости, но уже лично российского президента, речь шла в интервью, которое журналистка Петра Прохазкова взяла у бывшего премьера, ныне непримиримого оппозиционера Михаила Касьянова . Интервью опубликовал портал «Лидовки» (09.04). В нем Касьянов заявил, что в свое время (золотые времена!) одобрил кандидатуру Путина , обсудив его с Ельциным. Михаил Касьянов верил, что Путин — еще «один из прозревших» выходцев из СССР, который всей душой стремится к демократическим ценностям, но жестоко ошибся. Путин только таким «притворялся» и через несколько лет показал свое истинное лицо. «Он стал тем, чем всегда был и является до сих пор — настоящим „кагэбешником“», — утверждает Касьянов. Он также отмечает: все, что Владимиру Путину удалось построить за эти годы, это так называемый «капитализм для своих друзей». А кроме того, Путин в совершенстве овладел искусством манипулирования народом с помощью страха. Что касается его отношений с Западом, то президента России, как уверен Касьянов, удивила трансатлантическая солидарность, проявленная Западом в «деле Скрипаля». «Путин в нее никогда не верил, — утверждает бывший премьер и с одобрением заключает, — Но именно эта трансатлантическая солидарность, если она сохранится, оградит мир от дальнейшей эскалации насилия». Сирийское болото засасывает Россию «Россия и США погружаются в сирийское болото», — так называется комментарий, прозвучавший в эфире радио «Чески розглас» (11.04). Его автор Ян Фингерланд утверждает, что если США расплачиваются сегодня за неспособность четко определить свои цели в Сирии и попытки оставаться в стороне, то у России есть все шансы поплатиться за излишнюю активность на Ближнем Востоке. Москве удалось не увязнуть в сирийском конфликте в военном отношении, то есть не повторить афганский сценарий, но на дипломатическом и моральном уровне Россия оказалась втянутой очень глубоко. Сегодня Москва, по выражению автора, поддерживает «преступный режим Асада», тем самым взяв ответственность за его действия на себя. Единство с ее союзниками на Ближнем Востоке, Турцией Ираном , — явление временное, и вскоре между ними может пробежать черная кошка, когда придет время делить «сирийские трофеи». Также Россия может вступить в конфликт с Израилем , который недавно нанес удар по Сирии, и США. Если Трамп нанесет удар по Асаду, то Путину придется либо опозориться и промолчать, либо ответить, тем самым поставив под угрозу и Россию, и весь мир. Итак, «Путин влез на дерево, а теперь не знает, как с него слезть», — иронизирует Ян Фингерланд и вспоминает арабскую пословицу «Не бросайся камнями, если живешь в стеклянном доме». В целом ту же идею, по-видимому, хочет донести до читателя другой журналист, Адам Черны, в комментарии на портале «Игнед» (12.04). Он утверждает, что Россия должна поплатиться за то, что, не имея ни прав, ни ресурсов, позиционирует себя как мировая держава. Поэтому Трамп должен нанести удар (не просто удар, а как можно более жесткий и массированный) по Сирии, чтобы, во-первых, наказать «преступный режим Асада», а во-вторых, проучить Россию. К счастью (для автора комментария), вероятность американского удара по Сирии очень велика, а шансов на договоренность с Россией совсем немного. Ведь как можно договариваться со страной, которая травит нервно-паралитическим веществом (виновность РФ в «деле Скрипаля» не подвергается сомнениям) честных людей и поддерживает режим, тоже не брезгующий химоружием? Но одного удара по Сирии мало, — Запад должен усилить давление на Россию. Как? Нужны новые санкции против российских олигархов. По мнению журналиста, можно сколько угодно изображать из себя державу времен Сталина, но тогда стоит забыть о роскоши и сотрудничестве с Западом. Российским олигархам нужно подрезать крылья, тогда Москва «запоет». Адам Черны будто пытается сказать россиянам: «Хотите быть державой, тогда будьте бедными, но гордыми».