«Парламент за 60 секунд». 12 апреля

Владельцы соцсетей, отказавшиеся удалять недостоверную и противоправную информацию по требованию Роскомнадзора , заплатят штраф до 50 миллионов рублей. Соответствующие проекты законов Госдума приняла в первом чтении.

Таможенники получат право останавливать и проверять автомобили в приграничных регионах. Депутаты приняли проект закона в первом чтении. За отказ остановиться нарушители заплатят штраф в размере от 500 до 800 рублей.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин принял приглашение главы нижней палаты парламента Афганистана Абдулы Рауфа Ибрагими посетить республику и обсудить борьбу с терроризмом и наркотрафиком. Спикеры также подписали соглашение о сотрудничестве парламентов.

Развитие семеноводства в России должно обеспечить импортозамещение в этой области, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . Она подчеркнула, что Минсельхоз и Академия сельскохозяйственных наук должны серьёзно заняться этим вопросом.

В результате реформы образования детско-юношеские спортшколы переводятся из-под крыла Минобра в ведение Минспорта , и, как следствие, тренеры-наставники теряют статус и льготы педагогических работников. Сенатор Андрей Кутепов направил запросы в профильные министерства с просьбой разъяснить, как они планируют возмещать финансовые потери детских тренеров.

Процедуру привлечения организаций к ответственности за грубые нарушения при управлении многоквартирными домами упростят. Проект закона прошёл первое чтение в Госдуме. Серьёзными будут считаться нарушения, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, незаключение договоров на обслуживание внутридомового газового и лифтового оборудования и наличие долгов.

Региональных чиновников обяжут следить за сохранностью жилья, предназначенного для детей-сирот. Депутаты приняли проект закона в первом чтении. Также документ уточняет порядок включения и исключение сирот из списка на получение жилых помещений.