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«Парламент за 60 секунд». 12 апреля
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«Парламент за 60 секунд». 12 апреля 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Владельцы соцсетей, отказавшиеся удалять недостоверную и противоправную информацию по требованию Роскомнадзора, заплатят штраф до 50 миллионов рублей. Соответствующие проекты законов Госдума приняла в первом чтении.
Власти Великобритании спешно уничтожают улики по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, заявил председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он напомнил, что международная организация по контролю за химическим оружием установила тип отравляющего вещества, однако так и не смогла установить место его происхождения.
Таможенники получат право останавливать и проверять автомобили в приграничных регионах. Депутаты приняли проект закона в первом чтении. За отказ остановиться нарушители заплатят штраф в размере от 500 до 800 рублей.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин принял приглашение главы нижней палаты парламента Афганистана Абдулы Рауфа Ибрагими посетить республику и обсудить борьбу с терроризмом и наркотрафиком. Спикеры также подписали соглашение о сотрудничестве парламентов.
В России нужно ввести обязательную бесплатную регистрацию домашних животных, считает глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов. Депутат заявил «Парламентской газете», что не поддерживает введение налога на питомцев.
Развитие семеноводства в России должно обеспечить импортозамещение в этой области, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что Минсельхоз и Академия сельскохозяйственных наук должны серьёзно заняться этим вопросом.
В результате реформы образования детско-юношеские спортшколы переводятся из-под крыла Минобра в ведение Минспорта, и, как следствие, тренеры-наставники теряют статус и льготы педагогических работников. Сенатор Андрей Кутепов направил запросы в профильные министерства с просьбой разъяснить, как они планируют возмещать финансовые потери детских тренеров.
Процедуру привлечения организаций к ответственности за грубые нарушения при управлении многоквартирными домами упростят. Проект закона прошёл первое чтение в Госдуме. Серьёзными будут считаться нарушения, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, незаключение договоров на обслуживание внутридомового газового и лифтового оборудования и наличие долгов.
Региональных чиновников обяжут следить за сохранностью жилья, предназначенного для детей-сирот. Депутаты приняли проект закона в первом чтении. Также документ уточняет порядок включения и исключение сирот из списка на получение жилых помещений.
Парламентская газета: последние новости
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