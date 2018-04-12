Не попавший на отдых в Турцию воронежец добивается компенсации через суд

Мужчину не выпустили из страны несмотря на погашенный долг. С долгами расплатился, а заграницу так и не вылетел, и суд посчитал это правомерным. Из-за испорченного отдыха и пропавшей путёвки в Турцию воронежец Сергей Уваров подал иск к службе судебных приставов. Апелляцию рассмотрели в областном суде в четверг, 12 апреля. Ранее Ленинский районный суд нарушений в работе ведомства не нашёл. Сергей Уваров погасил долг 13 июня 2017 года, через пару дней даже получил справку об отмене временного ограничения на выезд. Только вот бумага не помогла. 20 июня уже на паспортном контроле в аэропорту Внуково мужчина узнал, что по базе он всё ещё не выездной. В итоге в отпуск Сергей так и не улетел. Вместе с маленькой дочкой ему пришлось вернуться в Воронеж. Свой материальный и моральный ущерб мужчина оценил примерно в 90 тыс. рублей. Представительница службы судебных приставов на заседании заявила, что «покупая путёвку, должник действовал неосмотрительно». Также, по её словам, данные в базу попадают из центрального аппарата. В итоге вышло, что к пограничникам информация шла неделю.

Решение судейской коллегии Сергей Уваров намерен обжаловать. Со слов адвоката, свою правоту приставы на заседаниях аргументировали по-разному. — Первоначально они говорили, что у нас нет отдельного решения о признании незаконным действия пристава. Затем они говорили, что отвечает в данном случае пограничная федеральная служба. После этого был заявлен довод о том, что инструкция была соблюдена. То есть представители ответчика неоднократно меняли свою позицию по ходу пьесы. И мы так и не поняли все-таки, какой они позиции придерживаются, — рассказал адвокат Сергея Уварова Дмитрий Казацкер.