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Звезды, с которыми мы бы ни за что не полетели в космос
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Звезды, с которыми мы бы ни за что не полетели в космос 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
L’One  L’One и космос — почти что синонимы. Рэпер обожает космическую тематику и посвятил этому аж три альбома («Гравитация», «Одинокая Вселенная» и «Спутник»). Почему же мы не хотим отправляться в полет вместе с таким опытным парнем? Все просто: после столь длительного путешествия мы бы хотели вернуться домой, на Землю, а вот у Левы, кажется, другие планы.
В его треке «Космос» есть строчка: «Ей-ей, вниз падаю, ей-ей, гранатою, ей-ей с отвагою, пусть я исчезну, но останусь цитатою». Такой пессимистичный расклад нас однозначно не устраивает.
Филипп Киркоров
Если вы когда-нибудь видели космический корабль, то наверняка знаете, что места в нем только на двоих. А Филипп, как известно, и шагу не ступит без своей свиты, а еще без грузовика нарядов. Ну и куда прикажете это все складывать? Но нас пугает даже не это. Мы опасаемся за переменчивое настроение артиста. Вдруг оно будет синего цвета?
Скриптонит
Думаем, Скриптониту лучше остаться на Земле. Во-первых, мало кто способен воспринимать необычную манеру рэпера говорить, так что, на борту точно бы возникло недопонимание. А во-вторых, судя по текстам треков, парень он не слишком надежный: злоупотребляет алкоголем, нарушает правила, просит не забирать его с пати и отказывается ложиться спать. Нет, в космосе такие точно не нужны.
Анастасия Волочкова
Полагаем, не изобрели еще настолько комфортабельный космический корабль, который смог бы доставить требовательную балерину на орбиту с комфортом. Поэтому надеемся, что Анастасия сама бы отказалась лететь. Хотя шпагат в открытом космосе наверняка бы стал хитом ее Instagram. Даже завистники бы респектнули!
Депутат Леонид Слуцкий
Думаем, объяснять не стоит: вряд ли вы за две недели забыли о «зайчутках» и сальных намеках. А если вдруг забыли, почитайте наш материал об этой грязной истории, и все вопросы отпадут сами собой.
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