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Задержан замдиректора санатория «Марциальные воды»
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Задержан замдиректора санатория «Марциальные воды» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Причина задержания Ильи Филиппенкова пока остается неясной.
Как стало известно из неофициальных источников, 12 апреля сотрудники кондопожской полиции задержали заместителя директора санатория «Марциальные воды» Илью Филиппенкова. В пресс-службе МВД Карелии эту информацию обещали проверить, но затем телефоны сотрудников, к которым обратились журналисты портала «Петрозаводск Говорит», были переведены в режим автоответчика.
В самом санатории подтвердили, что, действительно, Филиппенков был задержан. Правда, что стало причиной задержания, в лечебно-профилактическом учреждении не знают.
Илья Филиппенков был принят на работу в «Марциальные воды» в феврале 2018 года. Любопытно, что в ноябре 2017 года, когда решалось, кто же возглавит санаторий, правительство Карелии настаивало именно на кандидатуре Филиппенкова. Но объединение карельских профсоюзов тогда «прокатило» эту кандидатуру.
Филиппенков занимал должность заместителя начальника отдела реализации путевок санатория. Не исключено, что именно вопросы реализации путевок могли вызвать интерес правоохранительных органов.
Напомним, ранее портал «Карельские Вести» публиковал видео жесткого задержания, произошедшего сегодня в Кондопоге. Однако, пока не ясно, запечатлено ли на видео задержание Филиппенкова или кого-то другого.
По материалам: ptzgovorit.ru
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