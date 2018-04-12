Жители Митина могут внести данные о своих родственниках-фронтовиках в книгу памяти «Бессмертный полк — Москва»

Жители Митина могут поделиться с сотрудниками районного центра госуслуг своими воспоминаниями и фотографиями родственников-фронтовиков, которые будут внесены в электронную книгу памяти «Бессмертный полк — Москва ».

— Все материалы: фотографии, воспоминания, письма сотрудники центра отсканируют, а оригиналы сразу возвратят владельцам, — пояснили в пресс-службе центров госуслуг столицы. — Все желающие могут внести информацию об участниках Великой Отечественной войны, не выходя из дома — через сайт проекта «Бессмертный полк — Москва» polkmoskva.ru.

Более 186 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны уже внесены в электронную книгу памяти «Бессмертный полк — Москва».

Также жители района могут бесплатно распечатать фотографии своих родных — участников Великой Отечественной войны в центре госуслуг «Мои документы».

— Центры госуслуг Москвы продолжают еще одну добрую традицию, которая зародилась в 2015 году. К шествию «Бессмертного полка» 9 мая «Мои документы» бесплатно распечатают фотографии героев Великой Отечественной войны, — сообщили в пресс-службе. (ср)