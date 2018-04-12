К благотворительной акции «Доброе дело» присоединятся жители Митина

На базе Центра профессионального и карьерного развития прошло торжественное мероприятие акции «Доброе дело». Проект реализуется при поддержке правительства Москвы и ряда крупных российских компаний. Принять участие в нем могут и жители района Митино.

Проект «Доброе дело» нацелен на обеспечение социально незащищенных жителей Москвы (среди которых члены многодетных семей, инвалиды, пенсионеры) электронными устройствами, позволяющими общаться, учиться, быть в курсе текущих событий и пользоваться электронными городскими сервисами, например, для оплаты ЖКХ или записи к врачу. Это могут быть мобильные телефоны и смартфоны, планшеты, компьютеры, фотоаппараты и другое.

Дарителями в рамках проекта могут быть и организации, и неравнодушные жители, желающие передать свои работающие электронные устройства нуждающимся. Тем самым техника обретет «вторую жизнь» и принесет пользу новым владельцам.

«Доброе дело» — это общий вклад в охрану окружающей среды: электронные устройства не выбрасываются на свалку, а обретают вторую жизнь!

На мероприятии были вручены благодарности участникам проекта, а также подарены новые электронные устройства 19 жителям, которые в них нуждаются — телефоны, планшеты, ноутбуки.

В апреле стартовал флешмоб «Начни с себя», в рамках которого первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав Шуленин подарил 3 планшета многодетным семьям и передал эстафету коллегам.

Приглашаем присоединиться к проекту и флешмобу всех желающих и неравнодушных граждан — привозите свои электронные устройства, выкладывайте фотографии в социальные сети, ставьте хэштеги#ДоброеДело, #Начниссебя и отмечайте своих знакомых!

Пункты приема электронных устройств:

— Территориальные центры социального обслуживания;

— библиотеки Южного округа города Москвы;

— ул. Таганская, д. 40–42;

— ул. Каховка, д.21;

— ул. Планерная, д.3, стр. 2.

Кроме того, передать гаджет можно с бесплатным курьером сервиса You. Do.com.

Выберите наиболее удобный способ передачи гаджетов и станьте участником Доброй акции!

Подробнее о благотворительной акции: http://darudar.org/page/dobroedelo/about/. (ср)