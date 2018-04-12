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К благотворительной акции «Доброе дело» присоединятся жители Митина
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К благотворительной акции «Доброе дело» присоединятся жители Митина 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
На базе Центра профессионального и карьерного развития прошло торжественное мероприятие акции «Доброе дело». Проект реализуется при поддержке правительства Москвы и ряда крупных российских компаний. Принять участие в нем могут и жители района Митино.
Проект «Доброе дело» нацелен на обеспечение социально незащищенных жителей Москвы (среди которых члены многодетных семей, инвалиды, пенсионеры) электронными устройствами, позволяющими общаться, учиться, быть в курсе текущих событий и пользоваться электронными городскими сервисами, например, для оплаты ЖКХ или записи к врачу. Это могут быть мобильные телефоны и смартфоны, планшеты, компьютеры, фотоаппараты и другое.
Дарителями в рамках проекта могут быть и организации, и неравнодушные жители, желающие передать свои работающие электронные устройства нуждающимся. Тем самым техника обретет «вторую жизнь» и принесет пользу новым владельцам.
«Доброе дело» — это общий вклад в охрану окружающей среды: электронные устройства не выбрасываются на свалку, а обретают вторую жизнь!
На мероприятии были вручены благодарности участникам проекта, а также подарены новые электронные устройства 19 жителям, которые в них нуждаются — телефоны, планшеты, ноутбуки.
В апреле стартовал флешмоб «Начни с себя», в рамках которого первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав Шуленин подарил 3 планшета многодетным семьям и передал эстафету коллегам.
Приглашаем присоединиться к проекту и флешмобу всех желающих и неравнодушных граждан — привозите свои электронные устройства, выкладывайте фотографии в социальные сети, ставьте хэштеги#ДоброеДело, #Начниссебя и отмечайте своих знакомых!
Пункты приема электронных устройств:
— Территориальные центры социального обслуживания;
— библиотеки Южного округа города Москвы;
— ул. Таганская, д. 40–42;
— ул. Каховка, д.21;
— ул. Планерная, д.3, стр. 2.
Кроме того, передать гаджет можно с бесплатным курьером сервиса You. Do.com.
Выберите наиболее удобный способ передачи гаджетов и станьте участником Доброй акции!
Подробнее о благотворительной акции: http://darudar.org/page/dobroedelo/about/. (ср)
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