Саратовский стадион «Авангард» могут исключить из списка тренировочных баз ЧМ

Министерства спорта России подготовило проект постановления правительства, которым предлагается исключить стадион «Авангард» в Саратове из списка тренировочных баз чемпионата мира по футболу — 2018. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что программой подготовки ЧМ предусмотрена реконструкция указанного стадиона для использования его в качестве базы команд-участников.

«В этой связи в рамках реконструкции указанной базы планировалось осуществить строительство административно-бытового корпуса с трибунами и других объектов в соответствии с требованиями Международной федерации футбольных ассоциаций», — говорится в документе.

Авторы указывают, что в ходе реконструкции данной тренировочной площадки было выявлено, что прогнозный срок заключения контракта на строительно-монтажные работы — не ранее мая 2018 года, а общая продолжительность строительства объекта составит более 15 месяцев.

«Завершение реализации указанного мероприятия в рамках Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу в срок до 31 декабря 2018 года не представляется возможным», — говорится в пояснительной записке. Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.