Больная раком певица спела на модном показе

Певица Лама Сафонова несмотря на онкологическое заболевание продолжает вести активную творческую деятельность. В перерыве между операциями и химиотерапией исполнительница пишет песни и участвует в светских мероприятиях.

Красавица приняла участие в модном показе модельера Елены Хандриковой на Международной Неделе Высокой Моды в Москве . Лама порадовала гостей праздника песней собственного исполнения.

Борьба с недугом нелегко деется Сафоновой. Она сильно исхудала, полностью поседела и с трудом передвигается. «Не складывать лапы и бороться до последнего», — девиз певицы, который помогает ей превозмогая страшную боль выходить на сцену и спасают от негативных мыслей.

Сейчас, по словам Ламы, у нее наблюдается ремиссия, однако праздновать победу пока рано. Блондинка ведет интернет-дневник, в котором описывает свой непростой опыт. Сейчас его согласилось опубликовать одно из российских издательств. Книга Сафоновой «Остаться в живых» выйдет в продажу уже в этом году, сообщает sobesednik.ru

Сил певице придает и занятие рукоделием. Она всерьез увлеклась росписью джинсовых курток, которые с удовольствием приобретают ее многочисленные поклонницы из разных городов. Лама ежедневно радует их позитивными постами в Instagram и отчетами о своем здоровье: «Берегусь. Стараюсь соблюдать режим. Непросто даются любые поездки на авто — вестибулярный аппарат иногда „выстегивает“ из нормального состояния (постхимические побочки), — но нужно набраться терпения. Организм проходит адаптацию после радиационной бомбежки».

Напомним, артистка узнала об онкологическом заболевании в конце 2016 года. За ее судьбой следят десятки тысяч подписчиков. Лама подробно рассказывает о самочувствии и перенесенных процедурах, просит неравнодушных о помощи. В социальных сетях она подробно озвучила диагноз: «Для тех, кто уточняет диагноз: АДЕНОКАРЦЕНОМА. Обширный эндометриоидный рак тела матки 3-4 степень, с метастазами в лимфоузлах».