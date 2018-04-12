Настроенный школьниками и студентами беспилотник доставил груз в новгородскую деревню

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 апреля. / ТАСС /. Группа новгородских школьников и студентов совместно с компанией «GeoScan» провела тестовую доставку груза в деревню, отрезанную от большой земли, с помощью беспилотного летального аппарата. Дрон пролетел полтора километра и доставил посылку весом около 1,5 кг, сообщил в четверг начальник управления по развитию цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий новгородского правительства Николай Курмышев.

"Это пример совместного стартапа школьников и университета. Мы увидели, как в сжатые сроки, около пяти дней, можно создать рабочий прототип решения задачи … Беспилотник смог доставить небольшой груз: почтовые отправления, лекарства, печенья", — сказал он после успешного приземления дрона.

Как уточнил Курмышев, на первом этапе проекта школьники приехали на место и создали цифровую карту участка. Эти данные стали основой пилотного задания. Дрону задали маршрут — пролететь от деревни Наволок в деревню Войцы, которая располагается на одноименном острове, населенные пункты разделяет озеро. Руководителем процесса выступила лаборатория «Аэронет» новгородского госуниверситета, а непосредственно дрон предоставил партнер ВУЗа — компания"GeoScan".

По словам представителей новгородского университета, проект будет адаптироваться для использования в различных отраслях.