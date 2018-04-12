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Настроенный школьниками и студентами беспилотник доставил груз в новгородскую деревню
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Настроенный школьниками и студентами беспилотник доставил груз в новгородскую деревню 

ТАСС 1 час назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 апреля. /ТАСС/. Группа новгородских школьников и студентов совместно с компанией «GeoScan» провела тестовую доставку груза в деревню, отрезанную от большой земли, с помощью беспилотного летального аппарата. Дрон пролетел полтора километра и доставил посылку весом около 1,5 кг, сообщил в четверг начальник управления по развитию цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий новгородского правительства Николай Курмышев.
"Это пример совместного стартапа школьников и университета. Мы увидели, как в сжатые сроки, около пяти дней, можно создать рабочий прототип решения задачи … Беспилотник смог доставить небольшой груз: почтовые отправления, лекарства, печенья", — сказал он после успешного приземления дрона.
Как уточнил Курмышев, на первом этапе проекта школьники приехали на место и создали цифровую карту участка. Эти данные стали основой пилотного задания. Дрону задали маршрут — пролететь от деревни Наволок в деревню Войцы, которая располагается на одноименном острове, населенные пункты разделяет озеро. Руководителем процесса выступила лаборатория «Аэронет» новгородского госуниверситета, а непосредственно дрон предоставил партнер ВУЗа — компания"GeoScan".
По словам представителей новгородского университета, проект будет адаптироваться для использования в различных отраслях.
"После успешного теста мы будем осуществлять научно-исследовательскую работу, чтобы повысить безопасность полетов дронов, разрабатывать и предлагать новые решения. Например, будем обеспечивать их безопасное поведение в воздухе, в том числе в разную погоду. Будем увеличивать нагрузку, которую перевозит дрон", — рассказал проректор НовГУ Андрей Ефременков, уточнив, что в адрес Почты России уже направили письмо о взаимодействии.
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