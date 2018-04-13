Анфиса Чехова удивила фото до и после похудения: «Предпочитала не фотографироваться в купальнике»

«Вы много раз просили меня выставить фото из серии „до“ и „после“… Так, вот, выполняю вашу просьбу. Первое фото было сделано два года назад на Бали. Здесь я не в самом большом своем весе (когда я весила 90 кг. предпочитала не фотографироваться в купальнике) но все же на 20 кг больше чем сейчас. Та поездка на Бали была для меня знаковой: я начала заниматься йогой и с удвоенной силой работать над собой. Не для того, что бы похудеть! И тогда и сейчас я терпеть не могла насильственное ограничение в питании, изнуряющие тренировки и бесконечные мысли в голове: „Зачем я это ем? Как похудеть? Как не есть? Надо больше заниматься спортом!“. Мой тип тела начал меняться вслед за изменениями моего типа личности. Я не ставила себе задачей — похудеть, но я очень хотела изменить свое мышление и поведение, для того, что бы стать счастливой! А Счастливый Человек не хочет иметь токсичные мысли, есть разрушающую его пищу, отказывать своему телу в физических нагрузках, впускать в себя разлагающую лень и позволять депрессии и самоуничижению руководить своей Жизнью! Сначала я полюбила своё тело, а затем тело, без каких либо невероятных ограничений и усилий, стало отвечать мне взаимностью! Этот путь не лёгкий, потому что работать над своей психологией иногда сложнее, чем качать мышцы в зале, и ограничивать себя в еде. Но зато, внутренняя работа, навсегда меняет не только наше тело, но и качество нашей Жизни», — написала она.

Фото: instagram