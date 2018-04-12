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В Приморске появится второй в России свободный порт
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В Приморске появится второй в России свободный порт 

Ivyborg.ru 1 час назад
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудили создание в портовой зоне Приморск свободного порта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
На сегодняшний день статусом свободного порта в России наделен только Владивосток. Портовая зона предполагает особый режим таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирований. Так как резиденты свободного порта пользуются налоговыми и иными преференциями, то на его территории опережающими темпами развивается обрабатывающее производство, создаются дополнительные рабочие места, формируются экспортные возможности.
Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о желании вынести портовые мощности, в частности, большой порт «Санкт-Петербург», за черту города, в Ленинградскую область.
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