В Приморске появится второй в России свободный порт 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудили создание в портовой зоне Приморск свободного порта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
На сегодняшний день статусом свободного порта в России наделен только Владивосток. Портовая зона предполагает особый режим таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирований. Так как резиденты свободного порта пользуются налоговыми и иными преференциями, то на его территории опережающими темпами развивается обрабатывающее производство, создаются дополнительные рабочие места, формируются экспортные возможности.
Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о желании вынести портовые мощности, в частности, большой порт «Санкт-Петербург», за черту города, в Ленинградскую область.