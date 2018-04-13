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Курян приглашают вспомнить славянские традиции
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Курян приглашают вспомнить славянские традиции 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
14 апреля в Курске пройдёт праздник «Славянские традиции», сообщила пресс-служба мэрии.
с 12.00 до 16.00 на Театральной площади пройдет выставка-ярмарка курских народных промыслов и благотворительная акция «Сувениры курского края».
Куряне смогут научиться разводить огонь без спичек с помощью кремня и кресала, ткачеству, играть на старинном музыкальном инструменте варган. Кроме того, в этот день пройдёт турнир лучников и поединки на «мягких мечах». Гости смогут сфотографироваться в славянских костюмах и отведать старинной чечевичной похлебки.
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