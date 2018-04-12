Разъяснения по регистрации транспортных средств

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 26 января 2018 г. № 13 внесены изменения в таможенные тарифы и с 24 марта 2018 г. исключены требования по ранее установленной минимальной ставке ввозной пошлины на кузова транспортных средств (в размере 2907 евро) и оставлена только 15% ставка от их стоимости.

установлен запрет на регистрационные действия с транспортными средствами, если при изменении в регистрационных данных, связанными с заменой номерных агрегатов, представлены номерные агрегаты, ранее не использованные в комплекте транспортных средств, и за которые ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора.