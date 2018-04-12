Ещё
Разъяснения по регистрации транспортных средств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разъяснения по регистрации транспортных средств 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 26 января 2018 г. № 13 внесены изменения в таможенные тарифы и с 24 марта 2018 г. исключены требования по ранее установленной минимальной ставке ввозной пошлины на кузова транспортных средств (в размере 2907 евро) и оставлена только 15% ставка от их стоимости.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 938  «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации»
установлен запрет на регистрационные действия с транспортными средствами, если при изменении в регистрационных данных, связанными с заменой номерных агрегатов, представлены номерные агрегаты, ранее не использованные в комплекте транспортных средств, и за которые ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора.
Кроме того, в соответствии с Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, утвержденными приказом МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001, не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами при невозможности их идентификации вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства.
Управа Таганского района города Москвы: последние новости
В УВД по ЦАО состоялось праздничное заседание, посвященное 55-летию со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России Префект ЦАО Владимир Говердовский встретится с жителями Таганского района 25 апреля Сотрудники Центра американской культуры организуют форум «Школа для родителей»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву144
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии272
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии34
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии168
Зюганов попал в реанимацию49
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение