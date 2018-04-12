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Испанский банк Santander запустил денежные переводы на базе блокчейна
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Испанский банк Santander запустил денежные переводы на базе блокчейна 

Прайм 1 час назад
Один из крупнейших испанских банков Santander SA запустил услугу международных денежных переводов на базе технологии блокчейн, говорится в сообщении банка.
"Banco Santander сегодня объявил о запуске новой международной платежной системы с использованием технологии, основанной на блокчейне", — сообщается в релизе.
Новая услуга под названием Santander One Pay FX позволяет клиентам совершать международные денежные переводы, при этом перевод средств занимает один-два дня. Отправитель перед операцией видит точную сумму перевода в валюте страны назначения, отмечает банк.
Международные транзакции на базе блокчейна на данный момент доступны клиентам Santander в Испании, Великобритании, Бразилии и Польше, затем услуга будет доступна и в других странах, говорится в сообщении.
При разработке Santander One Pay FX использовалась технология xCurrent, на базе которой функционирует криптовалюта Ripple.
Banco Santander был основан в 1857 году. Деятельность финансовой компании сосредоточена на девяти крупнейших рынках — в Испании, Португалии, Германии, Великобритании, Бразилии, Мексике, Чили, Аргентине и США.
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