«Родилась, чтобы стать звездой»: Ольга Серябкина в день рождения показала детские фото

12 апреля известная российская певица Ольга Серябкина отмечает день рождения. Она решила продемонстрировать поклонникам своего творчества архивные снимки. Фанаты могут увидеть, как выглядела их любимица в раннем возрасте. Многие посчитали, что будущая артистка с детства подавала большие надежды, ведь она родилась не только талантливой, но и очень красивой.

Солистка популярной женской группы SEREBRO Ольга Серябкина отпраздновала 33-летие. Знаменитость поделилась с подписчиками своего микроблога детскими фотографиями, на которых видно, как менялась ее внешность. Новые снимки звезды получили большое количество «лайков», пользователи обсуждают внешность красавицы, которой было суждено стать известной на всю страну.

Серябкина любит называть себя Molly. Она считает, что ей сильно повезло, когда на нее обратил внимание музыкальный продюсер Максим Фадеев , в результате сотрудничества с которым ей удалось прославиться и добиться успеха в шоу-бизнесе. Примечательно, что Ольга не была уверена в том, что пройдет кастинг, не говоря уже о том, чтобы стать участницей женского коллектива, который будет выступать на «Евровидении-2007».

В соцсетях поздравляют артистку с дней рождения. Не секрет, что Ольга Серябкина пока свободна, потому, среди прочих благ, ей желают обрести семейное счастье — выйти замуж и родить детей: «Какая красивая девочка! С детства была яркой!» «С днем рождения, Молли! Здоровья и долгих лет жизни!» «Такая милашка, с праздником!»

«Родилась, чтобы стать звездой, показала очень красивые фото, спасибо!». «Хочу в день рождения пожелать, чтобы ты оставалась такой яркой, успешной и желанной! Встретить достойного мужчину и сыграть пышную свадьбу!» «И деток здоровых, красивых и успешных желаю!»

Сейчас весна и многие люди переживают романтические чувства именно в этот период года. Что касается Ольги Серябкиной, то она ранее отмечала, что у нее сезон влюбленности — осень.