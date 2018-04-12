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Юнармейцев посвятили в курсанты на станции водных спасателей
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Юнармейцев посвятили в курсанты на станции водных спасателей 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
Более десятка ребят в возрасте от 11 до 17 лет приняли участие в мероприятиях Московской городской поисково-спасательной службы. Сотрудники на водных объектах провели с детьми занятия по правилам поведения у воды.
Курсанты гражданско-патриотического клуба «Каскад» из ЮЗАО стали гостями поисково-спасательной станции «Карамышево». Четырех из них с торжественной обстановке посвятили в члены Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». После чего начальник ПСС «Карамышево» Александр Самохин рассказал гостям о работе поисково-спасательной станции, продемонстрировал аварийно-спасательное и водолазное оборудование, также объяснил, как правильно пользоваться концом Александрова. Курсанты и сами смогли попрактиковаться в забрасывании спасательного снаряжения.
Основным принципом мероприятия стала наглядность — спасатель Роман Котельников продемонстрировал поиск манекена подо льдом, после чего показал, как вести себя в случае провала в полынью.
— Такие занятия очень полезны, — поделилась впечатлениями командир отряда юнармейцев Вероника Ливенцова. — Необходимо знать, как себя вести в экстренной ситуации, и многие из нас уже могут оказать необходимую первую помощь утопающему.
В завершении экскурсии спасатели ПСС «Карамышево» ознакомили гостей с работой судна на воздушной подушке «Славир».
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