У Юлии Скрипаль случилась сильнейшая истерика

Сергея Скрипаля У дочери бывшего полковника ГРУ Юлии , которая сейчас находится в закрытом военном госпитале в Британии, случилась сильнейшая истерика. Об этом рассказали сотрудники британского медучреждения.

Врачи сочли, что телефонный разговор не опасен для здоровья больной, 5 апреля ей разрешили позвонить родственникам. Юлия набрала номер своего парня Степана Викеева, он игнорировал вызовы. Это стало ударом для Юлии, и у нее сдали нервы, сообщает mk.ru . Только после этого Юлия позвонила своей двоюродной сестре Виктории.

«Ридус» писал о разговоре родственниц, в ходе которого Юлия заметила, что здоровье у отравленных нормальное, «никаких необратимых вещей не происходит».

По словам сотрудников медучреждения, пациентку сильно вывел из душевного равновесия информационный бум, в центре которого она оказалась. Девушке рекомендовано находиться в покое и минимизировать связь с внешним миром.

Организация по запрещению химического оружия в четверг распространила заявление, согласно которому при отравлении Скрипалей действительно использовался яд «Новичок». Однако экспертам ОЗХО не удалось установить происхождение вещества, сообщал «Ридус».

Местные спецслужбы не исключают, что таинственный яд, которым она была отравлена, начнет действовать снова, и ее жизнь вновь окажется под угрозой.