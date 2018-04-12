Ещё
У Юлии Скрипаль случилась сильнейшая истерика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Юлии Скрипаль случилась сильнейшая истерика 

Ридус 1 час назад
У дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая сейчас находится в закрытом военном госпитале в Британии, случилась сильнейшая истерика. Об этом рассказали сотрудники британского медучреждения.
Врачи сочли, что телефонный разговор не опасен для здоровья больной, 5 апреля ей разрешили позвонить родственникам. Юлия набрала номер своего парня Степана Викеева, он игнорировал вызовы. Это стало ударом для Юлии, и у нее сдали нервы, сообщает mk.ru. Только после этого Юлия позвонила своей двоюродной сестре Виктории.
«Ридус» писал о разговоре родственниц, в ходе которого Юлия заметила, что здоровье у отравленных нормальное, «никаких необратимых вещей не происходит».
По словам сотрудников медучреждения, пациентку сильно вывел из душевного равновесия информационный бум, в центре которого она оказалась. Девушке рекомендовано находиться в покое и минимизировать связь с внешним миром.
Организация по запрещению химического оружия в четверг распространила заявление, согласно которому при отравлении Скрипалей действительно использовался яд «Новичок». Однако экспертам ОЗХО не удалось установить происхождение вещества, сообщал «Ридус».
Местные спецслужбы не исключают, что таинственный яд, которым она была отравлена, начнет действовать снова, и ее жизнь вновь окажется под угрозой.
Ридус: последние новости
Россия и США рискуют сойтись в бою уже через несколько часов Ковбой в посудной лавке: сошел ли Трамп с ума Миллиардеры Магомедовы заказали в «Кремлевский централ» холодильники и ТВ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву144
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии272
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии34
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии168
Зюганов попал в реанимацию49
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение