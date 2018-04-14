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Протоиерей Чаплин напророчил россиянам гибель от ракетного удара в ближайшие дни
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Протоиерей Чаплин напророчил россиянам гибель от ракетного удара в ближайшие дни 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
Бывший глава синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московской патриархии, протоиерей Всеволод Чаплин посоветовал москвичам и петербуржцам причаститься и ждать ракетного удара по городам в ближайшие дни. Об этом он написал в своем Facebook.
В своем посте священнослужитель рассуждал о конфликте России с Западом вокруг Сирии и его возможных последствиях. По словам Чаплина, в сложившейся ситуации российское руководство должно продемонстрировать свои волю и бесстрашие.
«Нужно дать понять: в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью? Москвичам и питерцам рекомендую за ближайшие два-три дня исповедоваться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников, с их кислотной пеной, только лучше жить будет», — отметил протоиерей.
Свое сообщение он написал в четверг, 12 апреля. Таким образом, согласно его прогнозам, горожанам следует ждать атаки в самое ближайшее время.
11 апреля в эфире государственных телеканалов ведущие советовали зрителями, что взять с собой в бункер и как подготовится к апокалипсису.
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