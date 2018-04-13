Мужик, верни весло! Скандал в ижевском парке Кирова

Ижевске горожане любуются новой входной группой в парк имени Кирова. В конце января там были установлены ажурные арки и две трехметровые скульптуры спортсменов. Воссоздана одна из достопримечательностей столицы Удмуртии , которой исполнилось 70 лет.

Но у самых наблюдательных ижевчан возник вопрос — почему девушка с копьем, а мужчина с веслом? Вроде бы, должно быть наоборот.

Гендиректор парка Андрей Самуськов ошибки не видит. Он уверяет, что все сделано по проекту, составленному по архивным фотографиям и одобренному историками.

Фото: izh.kp.ru Историки показывают свой проект — там все наоборот. Справку для архитекторов готовил авторитетный ижевский краевед Евгений Шумилов. И он удивлен результатом.

"Изначально, в 1948-49 годах, эти триумфальные врата украшали две фигуры: копьеносец, характерно мужской образ, и пловчиха. Это — послевоенное сооружение. Здесь есть пафос Победы", — пояснил он корреспонденту ГТРК «Удмуртия».

Как сообщает корреспондент «Уралинформбюро», «девушку с копьем» и «мужчину с веслом» сделала пермская компания. Сколько ей заплатили — точно неизвестно. Изначально на каждую скульптуру планировалось потратить от 200 до 500 тысяч рублей.

Историки показали свой проект: весло — у девушки.

Вернуть весло девушке администрация парка не планирует — на это нет денег.