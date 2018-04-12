«Нельзя такую возможность упускать»: блогер Варламов рассказал о возможном участии в выборах мэра Москвы

Известный блогер Илья Варламов рассматривает возможность участия в выбора в мэры Москвы 9 сентября текущего года. Эту информацию он подтвердил «360».

Я думаю о том, а не принять ли мне участие в выборах мэра Москвы

— Илья Варламов.

Он добавил, что на сегодняшний день рано делать какие бы то ни было громкие заявления, но не исключил, что может принять участие в праймериз от оппозиции, если его выдвинут.

По его словам, участие в выборах — это хорошая возможность донести свои планы относительно городского благоустройства до москвичей через крупные средства массовой информации: «Это доступ к эфирам, доступ к людям».

Блогер уточнил, что у него есть свой взгляд относительно устройства Москвы, и выборы — отличный шанс воплотить свои идеи в жизнь. «Нельзя такую возможность упускать», заключил Варламов.

Посольство африканской страны Бурунди запретило российскому журналисту и блогеру Илье Варламову въезд в страну. Дипведомство обвинило его в оскорблении всех бурундийцев.