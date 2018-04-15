Известный блогер Илья Варламов раскритиковал застройку Красноярска

Известный столичный блогер побывал в Красноярске с лекцией по проблемам урбанистики и рассказал, что ему нравиться в застройке, а что категорически нет.

В частности, он раскритиковал микрорайон «Белые росы», где слепленные друг с другом многоэтажки и отсутствие уюта. «Ты выходишь из подъезда, и первое, что ты видишь — мусорный бак, который стоит перед подъездом. Потом — бетонное поле, грязные машины, какие-то заборы. Раньше, когда человек выходил из подъезда — он видел, бабушка сидит на лавочке, какие-то цветочки, была грязь, но так хотелось идти дальше. Выйдя из подъезда нового жилья, что строят в Красноярске, хочется забежать обратно в дом либо пересесть на машину и куда-нибудь уехать», — сказал блогер. Зато похвалил мкрн «Южный берег», причём уже второй раз, и удивился, что они соседствуют друг с другом. Также ему понравились новым аэропорт, кофейни, ресторан северной кухни на Мира и исторические здания, он сравнил их с «лестницей, ведущей в рай». «И вообще в Красноярске большое количество артефактов. То количество, которое представлено в вашем городе — его просто нет. Здорово, что у вас сохранились старые ворота и даже деревянный тротуар».