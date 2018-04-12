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Власти Москвы и Республики Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве
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Власти Москвы и Республики Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.
«Правительство Москвы в лице мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, действующего на основании устава Москвы, с одной стороны, и правительство Республики Марий Эл в лице главы Республики Марий Эл Евстифеева Александра Александровича, действующего на основании конституции Республики Марий Эл, закона Республики Марий Эл.
Основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и расширении двусторонних связей в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности, желая создать соответствующие организационные, экономические, правовые и иные необходимые условия для укрепления межрегионального сотрудничества, стремясь обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество во всех сферах социально-экономической деятельности, заключили настоящее cоглашение», — сообщается в документе.
Подписанное соглашение обязывает обе стороны развивать ранее сложившиеся отношения в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. В рамках своей компетенции Москва и Марий Эл создают условия для расширения торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами, а так же для организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельхоз продукции и продовольствия.
Согласно документу, планируется организация совместных выставок, культурных мероприятий, совещаний, международных ярмарок и др.
Отмечается, что сотрудничество затронет предпринимательскую, строительную деятельность, в том числе и область здравоохранения, социальной защиты населения, образования и молодежной политики, культуры и т.д.
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания (11 апреля 2018 г., — прим. Агентства «Москва») сторонами и действует в течение пяти лет.
«Соглашение будет автоматически продлеваться на год, если ни одна из сторон не направит другой стороне не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода письменного уведомления о своем решении прекратить действие настоящего соглашения», — поясняется в документе.
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