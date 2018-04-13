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Трамвай-барс выехал на улицы Владикавказа
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Трамвай-барс выехал на улицы Владикавказа 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Обновлённый вагон появился в городе в поддержку проекта по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.
Во Владикавказе презентовали новый трамвай, дизаин которого разработали в соответствии с окраской символа Северной Осетии и Владикавказа — Кавказского барса. Это животное — представитель редкого вида хищников на территории республики.
Обновление вагона связано с участием местной администрации в проекте Института проблем экологии и эволюции РАН по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда.
На ремонт состава ушло несколько месяцев. После этого, трамваем занялись художники и дизайнеры. В пути с помощью автоматической программы, жителям города будут рассказывать о программе восстановления популяции животного.
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