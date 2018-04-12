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Окрашенный в цвета снежного барса трамвай вышел на линию во Владикавказе
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Окрашенный в цвета снежного барса трамвай вышел на линию во Владикавказе 

ТАСС 29 минут назад
Фото: Экспресс-газета
ВЛАДИКАВКАЗ, 12 апреля. /ТАСС/. Трамвай, окрашенный в цвета снежного барса, — символа республики — вышел после ремонта в четверг на линию во Владикавказе.
"Красивое и благородное животное снежный барс является символом Алании и города Владикавказ. И мы обязаны сделать все, чтобы сохранить этот редкий вид хищника на территории республики. Мы взаимодействуем с компанией «РусГидро» дальше будем участвовать в проекте возвращения барсов на территорию Северной Осетии", — сказал глава администрации местного самоуправления Владикавказа Борис Албегов.
Таким образом власти Владикавказа поддержали проект института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН и компании «РусГидро» по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда в Северной Осетии.
На ремонт подвижного состава ушло несколько месяцев. В перспективе трамвай оснастят системой автоматического информирования, в дороге пассажирам будут рассказывать о программе восстановления переднеазиатского леопарда.
Как сообщалось, весь подвижной состав обновят в 2019 году.
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