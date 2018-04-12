Окрашенный в цвета снежного барса трамвай вышел на линию во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ , 12 апреля. / ТАСС /. Трамвай, окрашенный в цвета снежного барса, — символа республики — вышел после ремонта в четверг на линию во Владикавказе.

"Красивое и благородное животное снежный барс является символом Алании и города Владикавказ. И мы обязаны сделать все, чтобы сохранить этот редкий вид хищника на территории республики. Мы взаимодействуем с компанией «РусГидро» дальше будем участвовать в проекте возвращения барсов на территорию Северной Осетии ", — сказал глава администрации местного самоуправления Владикавказа Борис Албегов

Таким образом власти Владикавказа поддержали проект института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН и компании «РусГидро» по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда в Северной Осетии.

На ремонт подвижного состава ушло несколько месяцев. В перспективе трамвай оснастят системой автоматического информирования, в дороге пассажирам будут рассказывать о программе восстановления переднеазиатского леопарда.

Как сообщалось, весь подвижной состав обновят в 2019 году.