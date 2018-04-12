Волгоградцам рассказали о предоставлении льгот по имущественным налогам 

Интервью заместителя руководителя УФНС России по Волгоградской области Сергея Медведского на тему: «Налоговые льготы по имущественным налогам».
— Добрый день, Сергей Павлович! Расскажите, пожалуйста, о порядке оформления льготы по налогу на имущество? — Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, в том числе, через личный кабинет, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. В случае если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, и не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у соответствующих ведомств. Форма заявления о предоставлении налоговой льготы, порядок ее заполнения, утверждена приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ «Об утверждении формы заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, порядка заполнения указанного заявления и формата его представления в электронной форме» и опубликована на официальном портале правовой информации 01.12.2017. При этом налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. Например, если у льготника-инвалида в собственности имеется квартира, дом и гараж, он освобождается в полном объеме от уплаты налога на имущество. А если он имеет три квартиры и дом, то он имеет право на льготу при уплате налога за дом, а также только за одну из квартир (п. 3 ст. 407 НК РФ). Уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которых используется налоговая льгота, налогоплательщик представляет в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. Если уведомление не будет представлено, то налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога (п. 7 ст. 407 НК РФ). При возникновении (прекращении) у налогоплательщика в течение налогового периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц (п. 6 ст. 408 НК РФ). — А какие федеральные льготы установлены отдельным категориям граждан по налогу на имущество? — Не уплачивают налог герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, лица, награжденные орденом Славы трех степеней. Также инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; -участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий; лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии; лица, имеющие право на получение социальной поддержки, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк», вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (ст. 4 Закона от 15.05.1991 N 1244-1; ст. 1 Закона от 26.11.1998 N 175-ФЗ; ст. 1 Закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ); военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более; лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; пенсионеры, получающие пенсии на основании законодательства РФ или другого государства, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством РФ выплачивается ежемесячное пожизненное содержание; граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия; родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. — Расскажите, пожалуйста, какие федеральные льготы, установлены в отношении отдельных видов имущества? — Не уплачивают налог (пп. 14, 15 п. 1 ст. 407 НК РФ): — физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, — в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, — на период такого их использования; — физические лица — в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. При этом льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо от ее расположения в пределах страны), не используемой в предпринимательской деятельности. — Какие льготы, устанавливаются органами муниципальных образований по налогу на имущество? — При установлении налога могут устанавливаться налоговые льготы нормативно-правовыми актами органами муниципальных образований. В частности, по г. Волгограду, льготы установлены Постановлением Волгоградского городского совета народных депутатов №24/464 от 23.11.2005 г. «О положении о местных налогах на территории Волгограда, введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, установлении и введении местных налогов на территории Волгограда». Так, от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного жилого помещения по выбору налогоплательщика освобождаются: — Несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. — Совместно проживающие родители и дети многодетных семей, признанных таковыми согласно действующему законодательству Волгоградской области, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении. — Собственники, имеющие на иждивении детей-инвалидов, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении. Подробную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном МО можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» раздела «Электронные услуги» интернет-сайта ФНС России. — Сергей Павлович, расскажите об уменьшении налоговой базы для отдельных категорий граждан по земельному налогу (налоговый вычет)? — Начиная с 2017 г. налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении у следующих категорий налогоплательщиков (п. 5 ст. 391 НК РФ; ч. 13 ст. 14 Закона от 28.12.2017 N 436-ФЗ): 1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 2) инвалидов I и II группы; 3) инвалидов с детства; 4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий; 5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки (к таким лицам относятся в том числе граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации и участвовавшие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС) (ст. 1 Закона от 15.05.1991 N 1244-1; ст. 1 Закона от 26.11.1998 N 175-ФЗ; ст. 1 Закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ); 6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 8) пенсионеров, получающих назначенные в установленном порядке пенсии, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым выплачивается ежемесячное пожизненное содержание. Если земельный участок находится в общей собственности, то каждый из сособственников имеет право на налоговый вычет в равных долях (при совместной собственности) или пропорционально доле каждого (при долевой собственности) (Письмо Минфина России от 19.01.2018 N 03-05-04-02/2668). До 2017 г. указанные категории налогоплательщиков (кроме пенсионеров) имели право на налоговый вычет в размере 10 000 руб. на одного налогоплательщика в отношении земельного участка на территории одного муниципального образования (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) (п. 5 ст. 391 НК РФ; ч. 13 ст. 14 Закона N 436-ФЗ). — Какие льготы, устанавливаются органами муниципальных образований по земельному налогу? — Нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут также устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установление величины налогового вычета для отдельных категорий налогоплательщиков (абз. 2 п. 2 ст. 387 НК РФ). Например, в г. Волгограде на основании Постановления Волгоградского городского совета народных депутатов №24/464 от 23.11.2005 г. «О положении о местных налогах на территории Волгограда, введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, установлении и введении местных налогов на территории Волгограда» освобождаются от налогообложения в отношении одного земельного участка по каждому виду разрешенного использования, не используемого (не предназначенного для использования) в предпринимательской деятельности, по выбору: — налогоплательщики, поименованные в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации: (Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; инвалидов I и II групп инвалидности; инвалидов с детства; ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий; физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении „Маяк“ и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику) -пенсионеры, получающие пенсии, назначенные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. -совместно проживающие родители и дети многодетных семей, признанных таковыми согласно действующему законодательству Волгоградской области, в отношении одного земельного участка по выбору, занятого индивидуальным жилым домом или приобретенного (предоставленного) для индивидуального жилищного строительства на основании ежегодно представляемых документов. — родители (усыновители), имеющие на иждивении детей-инвалидов, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении, в отношении одного земельного участка по выбору, занятого индивидуальным жилым домом или приобретенного (предоставленного) для индивидуального жилищного строительства на основании заявления с указанием адреса проживания ребенка-инвалида совместно с родителями (усыновителями) на период, указанный в документе, подтверждающем факт установления инвалидности. (п. 2.7 введен решением Волгоградской городской Думы от 25.01.2017 N 53/1543) Подробную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном МО можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» раздела «Электронные услуги» официального сайта ФНС России. — Сергей Павлович, расскажите о порядке оформления льготы по земельному налогу? — Для получения льготы, в том числе в виде налогового вычета, граждане представляют заявление в налоговый орган по своему выбору. По желанию можно приложить к заявлению документы, подтверждающие право на льготу. Например, инвалид вправе представить справку государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую наличие у него определенной группы инвалидности. Такое заявление не потребуется, если у налогового органа имеются документированные сведения, позволяющие подтвердить ваше право на вычет. Например, в случае если ранее вам были предоставлены налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц и (или) налоговые льготы при налогообложении имущества в соответствии с законами субъектов РФ и (или) НПА представительных органов муниципальных образований (п. 10 ст. 396 НК РФ; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 N 1031н; Письмо ФНС России от 17.01.2018 N БС-4-21/640@). Отметим также, что федеральная льгота в виде налогового вычета применяется в отношении только одного земельного участка, принадлежащего физлицу из числа льготных категорий налогоплательщиков. Если у вас имеются несколько земельных участков, вы вправе представить в любой налоговый орган уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого будете пользоваться льготой. Срок подачи такого уведомления в целях уплаты земельного налога за 2017 г. — до 01.07.2018, за последующие налоговые периоды — до 1 ноября года, начиная с которого вы намерены пользоваться налоговым вычетом в отношении выбранного земельного участка. Если до указанной даты уведомление не представлено, налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога (п. 6.1 ст. 391 НК РФ; ст. 13, ч. 13 ст. 14 Закона N 436-ФЗ). — А какая федеральная льгота установлена по транспортному налогу? — На федеральном уровне для физлиц установлена льгота по транспортному налогу в отношении ТС, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 т, которые зарегистрированы в реестре ТС системы взимания платы. Движение таких ТС по автодорогам общего пользования федерального значения допускается при условии внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам. Размер платы с 15.11.2015 по 14.04.2017 составил 1,5293 руб., а с 15.04.2017 по 30.06.2018 — 1,9023 руб. на один километр пути, пройденного по указанным автодорогам (ч. 8 ст. 31.1 Закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ; п. 1 Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 N 504; п. 2 Постановления Правительства РФ от 03.11.2015 N 1191; Разъяснение Росавтодора). Льгота по транспортному налогу предоставляется в размере платы за год (начиная с 2015 г.) в счет возмещения вреда, причиняемого ТС автодорогам, если данная плата составляет не менее суммы исчисленного за этот год транспортного налога. Если же сумма налога превышает размер указанной платы, льгота предоставляется путем уменьшения суммы налога на размер платы (п. п. 1, 2 ст. 361.1 НК РФ; п. 3 ст. 2 Закона от 03.07.2016 N 249-ФЗ). Сведения о внесенной налогоплательщиком сумме платы налоговый орган получает от оператора, обеспечивающего функционирование системы взимания платы. Эта информация используется налоговым органом для расчета транспортного налога и применения льготы. В свою очередь, физическое лицо для применения льготы вправе представить вместе с заявлением подтверждающие документы, например чеки, квитанции о внесении собственником транспортного средства платы на конкретный лицевой счет автомобиля в системе «Платон», распечатки (детализации) произведенной платы (п. 3 ст. 361.1 НК РФ; п. 3 Порядка, утв. Приказом Минтранса России от 10.02.2017 N 46; Приложение N 1 к Порядку; Письмо ФНС России от 07.11.2016 N БС-4-21/21044@; Информация ФНС России от 02.08.2017). — Есть ли региональная льгота, установленная по транспортному налогу? — При администрировании транспортного налога налоговые органы Волгоградской области руководствуются Законом Волгоградской области от 11.11.2002 № 750-ОД «О транспортном налоге», которым предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога в отношении только одного транспортного средства с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) включительно следующим категориям: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы — в отношении легковых автомобилей и мотоциклов; ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, подпадающие под действие статей 2 — 4 Федерального закона «О ветеранах», на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски; инвалиды I и II групп, на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски; граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски; жители Волгоградской области, имеющие награду «Блокадный Ленинград», на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски; родители военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы; один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида, на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски; один из родителей (усыновителей) в многодетной семье, на которого в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски. Лицо, относящееся одновременно к нескольким категориям льготников, может получить льготу только по одному основанию, а значит, только по одному ТС. — Расскажите о порядке оформления льготы по транспортному налогу? — Для получения льготы налогоплательщики представляют заявление в налоговый орган по своему выбору. По желанию можно приложить к заявлению документы, подтверждающие право на льготу. Например, при подаче заявления доверенным лицом — доверенность на право подачи заявления, выданная в установленном порядке; в случае указания в заявлении ребенка (ребенка-инвалида) — документ, подтверждающий родство или факт усыновления (удочерения); в случае указания в заявлении лица, находящегося под опекой или попечительством, — документ, подтверждающий факт установления опеки или попечительства. В том случае, если инвалид I и II группы, который попадает под льготные критерии, имеет несколько собственных транспортных средств, тогда льгота будет распространяться только на одно транспортное средство. Какое именно — это следует решить самому собственнику. Повторно подавать заявление на льготу нужно только в том случае, если: — меняется объект налогообложения, по которому действует льгота (например, продана или снята с регистрации одна машина и куплена другая); — документ, на котором основана льгота, не бессрочный (например, справка об инвалидности II группы выдана сроком на год). — И в заключении, как можно вернуть переплату по налогам за прошлые периоды? — Налогоплательщики вправе представить документы, подтверждающие их право на льготу, в течение трех лет начиная с даты возникновения права на льготу. С учетом льготы налоговый орган произведет перерасчет суммы налогов не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году обращения (п. 7 ст. 78, п. 3 ст. 363 НК РФ, п. 1 ст. 393, п. 4 ст. 397 НК РФ). Для возврата излишне уплаченного налога налогоплательщик представляет в налоговый орган письменное заявление. Решение о возврате суммы излишне уплаченного налога должно быть принято налоговым органом в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления. Затем в течение пяти рабочих дней налогоплательщику направляется сообщение о принятом решении. Возврат налога должен быть произведен в месячный срок со дня получения указанного выше заявления (п. 6 ст. 6.1, п. п. 6, 8, 9 ст. 78 НК РФ).