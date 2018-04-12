Гости библиотеки на улице Петра Романова узнали о символах и традициях главного православного праздника

В библиотеке № 121 на улице Петра Романова 11 апреля прошел вечер православной культуры «Чудо воскресения».

Об этом рассказала старший библиотекарь учреждения Нина Горст.

— Праздновать Пасху к нам пришли дети-сироты из Центра содействия семейному воспитанию «Спутник». Удивительный рассказ диакона Николая о традициях и символах самого главного православного праздника и концерт скрипичной музыки Вероники Краус создали атмосферу спокойствия и благодати. С большим удовольствием и аппетитом все отведали пасхальных куличей и яиц, — сообщила Горст.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Петра Романова, дом 6. (вт)