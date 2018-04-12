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Обсуждение новой транспортной схемы будет организовано в каждом районе Нижнего Новгорода
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Обсуждение новой транспортной схемы будет организовано в каждом районе Нижнего Новгорода 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подвел итог опроса горожан о необходимых изменениях в транспортной схеме Нижнего Новгорода 12 апреля в рамках пресс-конференции. Опрос проводился по телефону горячей линии и в группе социальной сети.
Всего администрация Нижнего Новгорода приняла более 20 тысяч обращений от граждан, касающихся возвращения, сохранения и увеличения частоты курирования маршрутов.
Только три маршрута набрали по 300—500 голосов за сохранение. По словам мэра, на следующей неделе подрядчик, разрабатывающий КТС, предоставит заключение по обработке мнений нижегородцев.
Второе предложение по формированию новой транспортной схемы для мэрии подготовит компания, рекомендованная министерством транспорта Нижегородской области, даст заключение по новой маршрутной сети.
После этого по уже сложившейся традиции в каждом районе Нижнего Новгорода будут проводиться публичные обсуждения новой маршрутной сети.
Напомним, 12 автобусных маршрутов будут отменены в Нижнем Новгороде.
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