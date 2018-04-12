Костромские энергетики сберегли 117 тысяч киловатт

В филиале ПАО «МРСК Центра» -«Костромаэнерго» подвели итоги реализации в 2017 году программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, узнал KOSTROMA.TODAY. Предприятие перевыполнило плановые показатели документа: суммарный эффект от реализации мероприятий составил 117 тысяч кВт*ч или 328 тысяч рублей в денежном выражении, что составило 146,90 процента от плана.

Значительный объем экономии — 66,02 тысяч кВт*ч — получен от выполнения технических мероприятий: замене проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи (ЛЭП) и замене провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП), замене перегруженных (недогруженных) трансформаторов, замене трансформаторов на энергосберегающие. 8,29 тысяч кВт*ч сэкономлено благодаря организационным мероприятиям по выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.

Кроме того, компания снизила расход электроэнергии на хозяйственные нужды, в том числе — за счет замены ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные. Всего в 2017 году заменено 1,5 тысячи светильников и ламп, эффект от этой работы составил 35,94 кВт*ч.

Программой также были предусмотрены мероприятия по оптимизации расхода энергоресурсов на собственные нужды подстанций и хозяйственные нужды зданий и сооружений Костромаэнерго. Для этого, в частности, в 2017 году на десяти подстанциях 35-110 кВ Костромаэнерго были установленыавтоматических систем обогрева силового оборудования и помещений в зимнее время года. Эффект составил 4,44 тысячи кВт*ч.