В регионе отметили 57-ю годовщину первого полета человека в космос

Десятилетия предприятия куйбышевского, а теперь самарского аэрокосмического кластера обеспечивают доминирующее превосходство страны на околоземной орбите, укрепляют ее статус мирового лидера.

Самарская область — это 1887 ракетоносителей производства РКЦ «Прогресс», отправленных на орбиту с космодромов Байконур, Плесецк, Куру (Французская Гвиана) и «Восточный». Это двигатели ПАО «Кузнецов», надежность которых составляет 99,9%.

Это головные обтекатели для ракетоносителей класса «Союз», которые изготавливает сызранское СКТБ «Пластик». Это камеры сгорания АО «Металлист-Самара», вдохнувшие жизнь в двигатели ракетоносителей семейств «Ангара», «Зенит», «Протон».

Это более 2 тыс. модификаций продукции, в том числе для аэрокосмической отрасли, которую выпускает самарский завод приборных подшипников. Это основное оборудование для «Восточного», изготовленное АО «Тяжмаш».

Это высококлассные специалисты и прорывные разработки, которыми отрасль обеспечивает Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева. Это десятки тысяч человек, так или иначе причастных к космосу — инженеры, конструкторы, представители науки и образования, ветераны авиа— и ракетостроения.

На торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики, со словам благодарности к представителям отрасли обратился глава региона Дмитрий Азаров.

"Для меня большая честь поздравить вас с замечательным праздником, который сегодня воспринимается как праздник будущего, торжество всего нового, устремленного вверх, — отметил глава региона. — Благодаря трудовым коллективам наших славных предприятий этот праздник стал возможным. Сегодня в зале — ветераны, которые этот праздник для всех нас, для всего человечества буквально создали своими руками. Низкий вам поклон!"

Дмитрий Азаров отметил, что продукция предприятий аэрокосмического кластера, пилотируемые запуски, надежные двигатели — предмет гордости каждого жителя Самарской области. Но впереди серьезная работа. Ближайшие планы России по освоению околоземного пространства связаны со средним ракетоносителем «Союз-5» и сверхтяжелой ракетой.

Что касается РН «Союз-5», то недавно комиссия ГК «Роскосмос» приняла ее эскизный проект. Планируется, что производство двухступенчатой ракеты-носителя среднего класса будет налажено на самарском РКЦ «Прогресс». Предприятие также утверждено соисполнителем проекта сверхтяжелой ракеты. Дмитрий Азаров подчеркнул, что это важнейшее решение для РКЦ «Прогресс», его ждали несколько лет.

"Мы с гордостью говорим о результатах, которые достигнуты, но мы всегда устремлены в своих помыслах вперед, как и вся Россия. Вы знаете, какие задачи ставит перед всей страной, и, конечно, перед космической отраслью президент страны Владимир Владимирович Путин. Это задачи, с которыми нам придется справляться. Наши предприятия — это десятки тысяч высококлассных специалистов, это элита научной мысли и инженерно-конструкторских достижений. Именно космическая отрасль обеспечивает лидерство региону. И я уверен — мы справимся!", — заявил руководитель области.

По традиции в День космонавтики глава региона отметил лучших представителей аэрокосмической отрасли. Почетным знаком «За труд во благо земли Самарской» был награжден начальник отдела турбин серийного конструкторского бюро ПАО «Кузнецов» Виктор Зюков.

Выпускник КуАИ отдал заводу 46 лет, из них 38 работает в КБ. При его участии были спроектированы и внедрены в серийное производство турбины для серии НК-14, сейчас Виктор Зюков с коллегами работает над повышением ресурса и надежности узлов турбины изделий НК-25, НК-32 и НК-12. «Современные технологии позволяют качественнее сделать проект и получить изделие с более высокими техническими характеристиками», — говорит о своей работе инженер.

Почетным знаком Трудовой славы были награждены столяр РКЦ «Прогресс» Валерий Зайцев и мастер участка предприятия Ольга Любавина, бригадир сборочно-сварочного цеха АО «Тяжмаш» Анатолий Клячин и клепальщик «ЕПК Самара» Валентин Стенякин.

Заслуженными работниками промышленности региона стали Александр Антошкин (Завод приборных подшипников) и Татьяна Платонова (СКТБ «Пластик»). Семь человек получили знак «Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области».

Среди отмеченных — проректор по науке и инновациям Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Андрей Прокофьев. «Эту награду рассматриваю как награду всему коллективу. Это стимул для нас быть более активными, более последовательными в продвижении научных исследований, подготовке высококвалифицированных кадров, чтобы обеспечивать лидерские позиции нашего региона, нашей страны в аэрокосмической сфере», — сказал Андрей Прокофьев.

Ветеранов и трудовые коллективы космической столицы России за преданность профессии, творческий подход к делу, смелость и неординарные технические решения сегодня благодарили не только на земле. С видеообращением к самарцам обратились Герои России, командир 55-й международной экспедиции на МКС Антон Шкаплеров и борт-инженер Олег Артемьев.

"На протяжении многих десятилетий Самарская область является одним их крупнейших центров мирового ракетостроения. Выдающиеся достижения отечественной авиации и космонавтики должны оставаться предметом гордости всех россиян. Уверены, что богатая история отечественной космонавтики, огромный потенциал высококлассных специалистов, работающих в этой сфере, осуществление национальных и международных программ позволит нашей стране в будущем сохранить передовые позиции в космосе", — отметили летчики-космонавты.