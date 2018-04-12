Обвинение назвало очевидным цель визита Улюкаева в офис «Роснефти» 

Прокурор на процессе по рассмотрению апелляционной жалобы бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева заявил, что в суде было доказано намерение подсудимого получить взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина, сообщает корреспондент RNS из зала суда.
«Нам тут в ходе прений адвокаты подсудимого пытаются доказать, что Улюкаев не собирался ехать в офис «Роснефти». Говорят, что ему было неловко отказать Сечину и не приехать к нему по его личной просьбе. Ну послушайте, я не понимаю, что неудобного может быть в ситуации, когда чиновник такого ранга, у которого на следующий день должна была начаться командировка в Лиму и было много дел, отказывает в визите бизнесмену. Очевидно, что Улюкаев поехал за своими денежками», — заявил прокурор.