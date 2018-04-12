Свалка на лестничной клетке: плюшкины превратили жизнь соседей в ад

Горы мусора и полчища тараканов: жители сразу нескольких столичных многоэтажек страдают от чрезмерно запасливых соседей. Рачительные хозяева забивают хламом свои квартиры и даже лестничные площадки, создавая невыносимые условия для жизни.

Уже несколько лет Тамара Ковалева живет в окружении неприятных запахов. За дверью баррикада из мусора.

"Когда случится ЧП, мы сгорим все здесь. Как сюда добраться? У них и квартира вся завалена", — возмущается Тамара Ковалева.

Владелец этого имущества проводит время здесь же — спит поверх мешков с мусором. Сергей Иванович пенсионер, но с ловкостью альпиниста перелезает через гору хлама.

— Предали! Все предали. Перекрыли кислород.

— А вам не кажется, что это вы кислород перекрываете всему подъезду?

— Ну, время мне дайте до тепла. Я сам все разберу.

Сосед собирает хлам с ближайших помоек больше десяти лет. Уговоры, требования и просьбы не слышит.

— Почему ты все засоряешь?

— Не надо диктовать.

— Ты у себя в квартире делай все, что ты хочешь. А это общественное место.

— Я знаю. Я все исправлю.

— Тараканы еще ладно, но клопы кусаются! Ночью по кровати ползают. Четыре раза точно травил.

Соседи в очередной раз вызвали участкового. Вместе с ним и нарядом полиции приехали сотрудники управляющей компании. Приквартирный коридор является территорией общего пользования и из соображений безопасности должен быть свободен от хлама.

В двух домах отсюда другая захламленная квартира. На лестничной площадке каждый день убирают мешки с мусором, а вот за железную дверь хозяйка никого не пускает. В окне видны горы хлама и рой мух, тараканы расползаются по соседям.

— Она носит все с помойки. Ей помочь надо!

Сергею Ивановичу все-таки помогли, правда, принудительно. Отряд дворников несколько часов разгребал груду хлама. Но жильцы уверены, что скоро в коридоре появятся новые мешки. Как бы не было жаль пенсионеров, у которых явные проблемы со здоровьем, безопасность важнее. Люди планируют обратиться в суд. Тогда соседей могут лишить права собственности на жилье, а квартиру выставить на торги.