Вера Брежнева сюрпризом приехала к поклоннице, перенесшей 21 операцию

Вера Брежнева успешная певица, супруга Константина Меладзе , а также мама двух дочерей: Сони и Сары. Она успевает уделять внимание своим подрастающим наследницам, выступать, а также быть на связи со своими поклонниками. При этом звезда не устает поражать своим цветущим и свежим видом. Однако на днях у нее появилось несколько часов свободного времени, которые она решила провести с удовольствием и уделила своей юной поклоннице.

На своей странице в соцсети Вера разместила фото с 14-летней Кариной Кадыровой из города Стерлитамак . Из Сети певица узнала о трагедии, которая произошла с этой девочкой. В 2012 году малышка играла на кухне и ее волосы случайно загорелись от газовой плиты. На тот момент ей было лишь восемь лет. Она получила 52% ожогов лица и тела. Медики опасались, что девочка может не выжить. Она пережила 21 операцию, а также ей пришлось заново учиться ходить и есть.

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Сейчас Карина восстанавливается в клинике после операций. «Я ехала к ней 2 часа, и это стоило того. Мы болтали, Карина смеялась и я радостная сидела рядом. Сюрприз удался!», — рассказала Брежнева. Она отметила, что продолжит делать такие приятные сюрпризы. В будущем Кадырова хочет стать дизайнером или моделью, чтобы рассказать всем, что нужно любить и принимать себя таким, какой ты есть.