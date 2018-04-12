Милонов: Пьянку на крыше церкви устроили гопники, а не руферы!

Трое школьников забрались на крышу Успенского собора в Санкт-Петербурге . Один из подростков снимал происходящее на видео, которое впоследствии выложил в Instagram. На ролике, который был потом удалён из соцсети, но попал на страницы « Комсомольской правды », видно, как молодой человек пьёт пиво, курит сигарету и ругается матом.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН объяснил, почему фигурантов этой вылазки на крышу собора нельзя считать руферами.

«Есть люди, которые делают интересные, как мне кажется, прогулки по крышам Петербурга, не нарушая ничьи права. Ходит народ по питерским крышам — это опасно, неправильно, но я лично их не осуждаю. Есть такие любители, хотя я лично по крышам гулять особо не люблю. Хотя, забраться куда-нибудь и посмотреть на Петербург, это любо-дорого. Но это не руферы, а просто гопники, которые косят под них. Которые с пивасом на церквях, под крестом. Это просто гопота, которая ни к Петербургу, ни к петербуржцам никакого отношения не имеет. Быдло, оно всегда будет искать грязь, то в одном, то в другом месте. Так что, их надо наказать обязательно. И тут дело не в оскорблении чувств верующих, а в том, что они просто гопники. А гопники понимают только исправительные работы», — заявил депутат.

Между тем, стало известно, что видео на крыше церкви снимал ученик школы №19 Михаил П. Однако официальных данных от правоохранителей пока не поступало. Милонов обещал НСН заняться инцидентом лично, чтобы проверить исполнение закона.

«Если за них не будут вписываться в очередной раз правозащитнички и всякие «яблочники», то, конечно, возьмём это дело под свой контроль. Я посмотрю, предприняты ли все меры», — заверил парламентарий.

Интересно, что в кругах питерских руферов поведение школьников не одобрили и попросили не причислять молодых людей к их движению. Активисты напомнили, что за подобные действия следует наказание по статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Максимальный штраф за действия в местах проведения богослужений составляет 500 тысяч рублей, также предусмотрено лишение свободы сроком до трёх лет.