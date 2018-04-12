Конвертируемый рубль: как жили в Советской России при НЭПе

В 1921 году руководству Советской России пришлось «разруливать» новый кризис: страна лежала в руинах, большая часть заводов была закрыта, люди теряли работу, рубль стремительно обесценивался, Запад практически полностью устранился от экономического диалога.

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В 1921 году руководству страны пришлось «разруливать» новый кризис: Страна Советов лежала в руинах, большая часть заводов была закрыта, люди теряли работу, рубль стремительно обесценивался, Запад практически полностью устранился от экономического диалога. Территории Тамбовщины Украины , Поволжья, Сибири были охвачены крестьянскими восстаниями — народ выражал явное недовольство продразверсткой и саботировал сдачу хлеба. В середине марта 1921 года политику «военного коммунизма» было решено «перевести на новые рельсы». Мера казалась единственным спасением — НЭП давал шанс на предотвращение катастрофы. [С-BLOCK]

Авторство основных идей НЭПа приписывали себе многие, но долгое время единственным «творцом» признавался Ленин, который еще в 1918 году изложил основные принципы новой политики в своем труде «Основные задачи Советской власти». Но ошибочно связывать НЭП только с именем вождя. Жесткая критика «военного коммунизма» звучала, например, в публичных выступлениях и статьях видного экономиста Б. Бруцкуса. Кроме того, в идеологии НЭПа можно увидеть не только влияние отечественной финансово-экономической школы, но и обращение к самым передовым идеям того времени, например, к тейлоризму (американской системе организации труда и управления производством).

20% — государству!

Декретом от 21 марта 1921 года продразверстку заменили на натуральный продналог, который первоначально составлял примерно 20% «от чистого продукта крестьянского труда». Основная цель НЭПа — снять социальную напряженность — была достигнута. Новый налог обязан был выплачивать «отдельный домохозяин» — таким образом «старательный и трудолюбивый» крестьянин не был в ответе «за неаккуратного односельчанина». Излишками человек мог распоряжаться по своему усмотрению, например, обменять на продукты или инвентарь на местных базарах или в государственных лавках. Правда, если в кооперативах и на базарах необходимые продукты и вещи можно было приобрести, хоть, зачастую, и по завышенным ценам, то с госпоставками продукции из города (и тем более из-за границы, как было обещано) как-то не сложилось. Следует отметить, что зажиточные крестьяне были обязаны платить своеобразный «налог на роскошь», то есть сдавать больше хлеба.

«Ножницы цен»

По новому Земельному кодексу, принятому в 1922 году, отменялась частная собственность на землю. Взять землю в аренду можно было ровно столько, сколько человек был в состоянии обработать «силами своего хозяйства». Использовать наемный труд разрешалось, но только в случае, если все трудоспособные члены семьи будут вкалывать наравне с нанятыми помощниками. Однако, совсем скоро государство начало искусственно занижать цены на зерно — возникло явление, которое Троцкий метко окрестил «ножницами цен»: дисбаланс между ценами на продовольственные и промышленные товары. Крестьяне, которые составляли 80% населения страны, отреагировали со свойственным им прагматизмом — они стали сдавать ровно столько зерна, сколько требовалось для уплаты налога. Страна, которая еще не успела оправиться от голода в Поволжье, оказалась перед угрозой нового продовольственного кризиса.

Хозрасчет

Радикальных мер требовала и промышленность. Главки заменили на тресты, в которые объединялись предприятия одной отрасли, получившие в результате полную независимость. Руководство трестов самостоятельно решало, что производить и где формировать рынок сбыта. Те, кто входил в трест, лишались государственного снабжения и осуществляли закупку ресурсов на рынке. Появился хозрасчет — система, при которой предприятие получало право распоряжаться доходами, естественно, после уплаты установленного взноса в госбюджет. Закон предупреждал, что госказна не в ответе за долги трестов. Высший совет народного хозяйства стал выполнять функции координационного центра, при этом произошло существенное сокращение его аппарата. Стали появляться синдикаты — добровольные кооперативные объединения трестов, которые занимались оптовой торговлей. Чуть позже развилась широкая сеть товарных бирж, ярмарок и торговых предприятий. Была восстановлена денежная оплата труда, ликвидирована система «уравниловки», отменены обязательная трудовая повинность и ограничения на смену работы. Количество рабочих и служащих за период с 1924-1929 годов увеличилась с 5,8 миллионов до 12,4 миллионов человек.

Конвертируемый рубль

В 1922 году была запущена новая денежная единица — обеспеченный золотом червонец, который пришел на смену обесценившимся совзнакам. К 1924 году совзнаки вывели из оборота и выпустили новые казначейские билеты — рубли (1 червонец стоил 10 новых рублей). На валютных рынках червонцы свободно обменивались на золото и мировую валюту по довоенному курсу царского рубля. Один американский доллар приравнивался к 1,94 рубля. Была восстановлена кредитная система. В 1921 году был создан Госбанк, который начал кредитовать промышленность на коммерческой основе. В последующие два года различные формы кредитования предлагали уже 17 самостоятельных банков. Изгнанные в пору «военного коммунизма» товарно-денежные отношения победоносно возвратились. За 5 лет, с 1921 по 1926 годы, ВВП увеличился втрое, объемы сельхозпроизводства выросли в 2 раза, в 1927 году прирост промышленного производства составил 13%, в 1928 году — 19%.

«Враги» коммунизма

На «первых» ролях в период НЭПа оказались частные предприниматели, так называемые нэпманы. Видимо, за свои «успехи», а также нежелание «раствориться в общем революционном духе счастья», советская буржуазия была лишена избирательных прав с формулировкой «нетрудовые элементы», а в 1931, после постановления о полном запрете на частую торговлю, фактически перестала существовать. Бывшие нэпманы подверглись жесточайшим репрессиям. Горькая судьба ожидала и зажиточных крестьян: на основании постановления «О мерах по ликвидации кулачества» их вместе с семьями выселяли в отдаленные районы станы, а «контрреволюционный кулацкий актив» направляли в концлагеря или приговаривали «к высшей мере репрессий». Несмотря на явные просчеты и ошибки, новая экономическая политика позволила восстановить страну из разрухи и вернуться к довоенным экономическим показателям. С началом нового курса на индустриализацию и коллективизацию НЭП был фактически свернут, но юридически прекратил существование только в 1931 году, когда вышло постановление о полном запрете на частую торговлю в СССР.