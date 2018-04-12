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Бычок по кличке Апрель родился в Тимирязевской академии
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Бычок по кличке Апрель родился в Тимирязевской академии 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Бычок по кличке Апрель появился на свет в центре развития животноводства РГАУ-МСХА им. К. Тимирязева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«В центре развития животноводства Тимирязевской академии очередное пополнение: на свет появился бычок Апрель черно-пестрой породы, которую отличает хорошая молочная продуктивность», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, черно-пестрая порода появилась в России еще в XX веке, когда были завезены голландские быки и скрещены с местными коровами. В настоящее время порода широко распространена в нашей стране.
«На сегодняшний день в стаде центра развития животноводства — 24 коровы и 29 телят. Созданная научно-практическая инфраструктура является базой для обучения бакалавров, магистров, аспирантов по таким направлениям как зоотехния, биология и ветеринарная наука», — добавили в пресс-службе.
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