Чиновники Самары нарушали порядок рассмотрения обращений в администрацию

Как сообщает надзорное ведомство, в ходе проведённой прокуратурой Самары проверки исполнение администрацией города и департаментом городского хозяйства законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращений граждан, установлены факты систематического нарушения должностными лицами органов местного самоуправления сроков рассмотрения обращений, а также факты неисполнения ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации » о необходимости перенаправления поступившего обращения в орган, уполномоченный на его рассмотрение.

В целях устранения выявленных нарушений внесено два представления, возбуждено пять дел по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» КоАП РФ.

В настоящее время одно из возбужденных дел рассмотрено, руководитель управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере пять тысяч рублей.

Другие акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.