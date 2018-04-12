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Чиновники Самары нарушали порядок рассмотрения обращений в администрацию
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Чиновники Самары нарушали порядок рассмотрения обращений в администрацию 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Как сообщает надзорное ведомство, в ходе проведённой прокуратурой Самары проверки исполнение администрацией города и департаментом городского хозяйства законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращений граждан, установлены факты систематического нарушения должностными лицами органов местного самоуправления сроков рассмотрения обращений, а также факты неисполнения ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» о необходимости перенаправления поступившего обращения в орган, уполномоченный на его рассмотрение.
В целях устранения выявленных нарушений внесено два представления, возбуждено пять дел по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» КоАП РФ.
В настоящее время одно из возбужденных дел рассмотрено, руководитель управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере пять тысяч рублей.
Другие акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
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