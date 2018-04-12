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В Воронеже волонтёры вышли на поиски исчезнувшего 77-летнего старика
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В Воронеже волонтёры вышли на поиски исчезнувшего 77-летнего старика 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Дедушка может нуждаться в медицинской помощи. В Воронеже волонтёры в четверг, 12 апреля, вышли искать 77-летнего Владимира Петухова. Сбор добровольцев был назначен на 18 часов у гипермаркета «Линия» на улице Перевёрткина. Дедушка ушёл из дома в домашних тапочках 12 апреля. Пенсионер нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно скорее. Рост Владимира Ивановича 178 см, он худощавого телосложения. Дедушка одет в зелёный свитер и тёмно-синие джинсы. У него короткие седые волосы. Всех, кто может поучаствовать в поисках, просят позвонить инфоргу Натальи 8 903 654 20 06 или старшему на месте поисков 8 920 448 33 01. Тех, кто видел Владимира Петухова, просят позвонить на «горячую линию» поисковиков 8 800 700 54 52 или по номеру 112.
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