Россия ведет планомерную космическую экспансию

Постепенно завершается реставрация ВДНХ, начатая в 2014 году.

Собственно, нынешний год по планам и будет финальным для данного масштабного проекта. И это весьма символично. Потому что восстановление Выставки Достижений Народного Хозяйства говорит о том, что это самое «народное хозяйство» в стране имеется, и в нем есть множество достижений, которые можно и нужно демонстрировать.

Это, кстати, большая проблема нынешней нашей медийной системы.

О катастрофах, проблемах, политических и экономических кризисах все готовы рассказывать и все же готовы слушать, смотреть и читать. А вот о «заводах-параходах» на систематической основе вещает в России , пожалуй, только Ю-туб канал «Время Вперёд».

Ну, вот теперь такой масштабной площадкой для демонстрации, что есть хорошего в России, в полной мере станет и ВДНХ. Которая в советские годы вообще была главной и самой значимой выставочной площадкой страны.

Хоть и печально, но не менее символично, что в девяностые павильоны ВДНХ пришли в запустение. Разрушено хозяйство — нет и выставки. В нулевые все это долго и муторно восстанавливалось, но систематичесое возврождение началась именно в 2014 году.

Что касается самих достижений, то их действительно масса, и в самых разных сферах. И это не отдельные открытия отдельных новых предприятий, хотя и это, без сомнения, важно, а целые отрасли.

К примеру, экономика России в 2017 году вышла из двухлетней рецессии, как это и прогнозировал Президент в декабре 2014 года. Рост ВВП по итогам 2017 года составит 1,8-2%. И это несмотря на беспрецедентное внешнее давление на нашу страну. Даже нынешний кризис и скачки рубля, кажется, не «потопят» нынешнее состояние российской экономики.

В промышленности за 17 лет имеется систематический и постоянный рост производства. Если говорить о цифрах, то он с начала нулевых составляет 55,4%. В 2017 году только за первые семь месяцев: металлургия выросла на 11%, производство сельхозтехники — на 24%, судостроение — на 34%, выпуск грузовых вагонов — на 66%, пассажирских вагонов — на 82%, тепловозов — на 31%.

Развиваются не только аграрные, но и природоохранные проекты. Кстати, думается, что ситуация с Волоколамском эту работу только подстегнет.

Что касается российской энергетики, то про добычу нефти и газа, пожалуй, и так понятно. Но помимо природных энергоносителей стоит сказать и о том, что Россия поднялась на 178 позиций в рейтинге Doing Business по показателю «Подключение к электрическим сетям»: со 188 места в 2013 году до 10-го места на 2018 год.

Развивается и сфера образования, что уже дает свои результаты.

По данным, выявленным в ходе исследования качества математического и естественно-научного образования TIMMS, в 2015 году российские ученики 11-х классов заняли 1-е место по профильной математике, 2-е место — по профильной физике. Ученики 8-х классов заняли 6-е место по математике и 7-е место по естествознанию (в 2003 году — 12 и 17 места соответственно). Ученики 4-х классов заняли 7-е место по математике, 4-е место по естествознанию (в 2003 году — 9-е место по обоим направлениям).

И перечислять здесь можно еще множество сфер. По большому счету, даже не с девяностых, а с начала нулевых Россия совершила громадный скачок в развитии. Причем скачок этот был совершён в самых непростых условиях внутренних, а в последние годы — и внешних проблем.

ВДНХ является своеобразным символом страны еще и потому, что очень четко ложится в нынешнюю российскую идеологию. Это символ из нашего прошлого, который сейчас, в настоящем, устремлен в будущее.

И, конечно, в этом отношении один из главных павильонов ВДНХ — это «Космос и авиация». Россия сейчас не просто присутствует в космосе, но активно расширяет там свое присутствие и влияние. И снова для пользы всей страны.

К примеру, буквально вчера стало известно, что на орбите Земли успешно завершились испытания спутника «Канопус-В-ИК», оборудование которого позволяет на самых ранних стадиях обнаруживать лесные пожары. К 2020 году таких спутников с оборудованием на орбите должно быть 15. Это обеспечит непрерывное наблюдение за территорией России и её лесными массивами.

А вообще, если посмотреть на российские космические программы самого разного рода, то становится понятно, что наша страна уже несколько лет ведет планомерную космическую экспансию. Да, с проблемами, да, не всегда гладко. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. А наши устремления в космической сфере вполне очевидны.

И очень хочется надеяться, что уже через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Потому что активно развиваются и программы пилотируемых космических полетов. И в перспективах — полёты на Луну и Марс. Может быть, нескоро, но непременно.

И космос — это снова не только о пространстве, но и о времени, о будущем, о котором грезило человечество еще в прошлом веке.

Но этот поход за пределы планеты начинается именно с Земли, с многих и многих отраслей экономики, промышленности, образования и науки.

И вот про все это, и про достижения в этих сферах — восстановленная Выставка достижений народного хозяйства.