В Кабардино-Балкарии заработала сеть магазинов «Пятерочка»

Сеть продуктовых магазинов «Пятерочка» пришла в Кабардино-Балкарию . Первый в республике магазин этой сети открылся в Нальчике . «Пятерочка» стала вторым крупным российским ритейлером, начавшим работать в республике.

«Сегодня мы открыли первый в Нальчике сетевой магазин «Пятерочка», это вторая федеральная сеть продуктовых магазинов. Он занимает 550 квадратных метров, три кассы. Мы очень долго вели переговоры с собственником, для того чтобы их сюда завести, и постараемся и в других населенных пунктах республики их обустроить», — сообщил министр промышленности и торговли КБР Залим-Герий Губашиев на заседании коллегии ведомства.

Он также отметил, что в регион необходимо привлекать крупные сетевые магазины бюджетного формата, которые устраивали бы жителей как ценовой политикой, так и ассортиментом продукции, а у самих таких магазинов в республике есть хорошая перспектива, передает ТАСС

До настоящего времени единственной федеральной продуктовой сетью в Кабардино-Балкарии была сеть магазинов «Магнит»

Губашиев также добавил, что оборот розничной торговли по итогам 2017 года составил 124,3 миллиарда рублей (на 0,2% больше уровня 2016 года). «Только по почте в городе Нальчике объем торговли достиг около одного 1 миллиарда рублей», — уточнил министр.

Помимо общероссийской сети «Магнит» в КБР действуют региональные розничные сетевые компании, наиболее крупные из которых — «Караван», «Ласточкино гнездо», «Симбу» и «Кенгуру».