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Мастер-класс по росписи пасхальных яиц в парке «Фили»
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Мастер-класс по росписи пасхальных яиц в парке «Фили» 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
В столице с 7 по 15 апреля проходит фестиваль «Пасхальный дар». В Западном округе праздничными площадками стали территории Храма Александра Невского при МГИМО в районе Проспект Вернадского, Храма Сергия Радонежского в Солнцеве и парка «Фили».
Отметим, что последний предлагает своим посетителям насыщенную программу мероприятий с выступлением аниматоров, хоров, фольклорных ансамблей и бесплатными мастер-классами.
На одном из них юные жители Филёвского парка самостоятельно украсили пасхальные яйца с помощью, красок, карандашей, блёсток и других подручных средств. Кроме того, ребята узнали о традициях Светлого праздника, завершающего Великий пост.
Напомним, что в эти выходные гости городка аттракционов станут участниками заключительных гуляний. 14 апреля зрители посмотрят спектакль «Чудо-Юдо», научатся покрывать куличи глазурью и прослушают выступления церковного хора. А в воскресение, 15 апреля, все желающие смогут сплести пасхальные корзины и выяснят, «Как Кощей Любаву похитил». Время проведения программы с 13:00 до 19:00.
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