Мастер-класс по росписи пасхальных яиц в парке «Фили»

В столице с 7 по 15 апреля проходит фестиваль «Пасхальный дар». В Западном округе праздничными площадками стали территории Храма Александра Невского при МГИМО в районе Проспект Вернадского, Храма Сергия Радонежского в Солнцеве и парка «Фили».

Отметим, что последний предлагает своим посетителям насыщенную программу мероприятий с выступлением аниматоров, хоров, фольклорных ансамблей и бесплатными мастер-классами.

На одном из них юные жители Филёвского парка самостоятельно украсили пасхальные яйца с помощью, красок, карандашей, блёсток и других подручных средств. Кроме того, ребята узнали о традициях Светлого праздника, завершающего Великий пост.

Напомним, что в эти выходные гости городка аттракционов станут участниками заключительных гуляний. 14 апреля зрители посмотрят спектакль «Чудо-Юдо», научатся покрывать куличи глазурью и прослушают выступления церковного хора. А в воскресение, 15 апреля, все желающие смогут сплести пасхальные корзины и выяснят, «Как Кощей Любаву похитил». Время проведения программы с 13:00 до 19:00.