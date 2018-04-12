В Петербурге 29 человек могли дважды проголосовать на выборах президента 

В Петербурге зафиксировано 29 возможных случаев подтасовки голосов на выборах президента России, передает Piter.tv. Об этом 12 апреля заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
По ее словам, вероятность «двойного голосования» возникла из-за того, что граждане подали заявления на голосования по месту пребывания уже после 13 марта, и представители местных избиркомов, скорее всего, просто забыли или не успели вычеркнуть их из своих списков.
На данный момент неизвестно, воспользовался ли кто-нибудь из 29 человек возможностью проголосовать во второй раз. Ведется проверка.