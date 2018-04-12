В Петербурге 29 человек могли дважды проголосовать на выборах президента

По ее словам, вероятность «двойного голосования» возникла из-за того, что граждане подали заявления на голосования по месту пребывания уже после 13 марта, и представители местных избиркомов, скорее всего, просто забыли или не успели вычеркнуть их из своих списков.

На данный момент неизвестно, воспользовался ли кто-нибудь из 29 человек возможностью проголосовать во второй раз. Ведется проверка.