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В Петербурге 29 человек могли дважды проголосовать на выборах президента
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В Петербурге 29 человек могли дважды проголосовать на выборах президента 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге зафиксировано 29 возможных случаев подтасовки голосов на выборах президента России, передает Piter.tv. Об этом 12 апреля заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
По ее словам, вероятность «двойного голосования» возникла из-за того, что граждане подали заявления на голосования по месту пребывания уже после 13 марта, и представители местных избиркомов, скорее всего, просто забыли или не успели вычеркнуть их из своих списков.
На данный момент неизвестно, воспользовался ли кто-нибудь из 29 человек возможностью проголосовать во второй раз. Ведется проверка.
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