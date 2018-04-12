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Доля просроченной задолженности физлиц с начала года снизилась до 6,7%
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Доля просроченной задолженности физлиц с начала года снизилась до 6,7% 

Прайм 34 минуты назад
Доля просроченной задолженности при кредитовании физических лиц снизилась до 6,7% с 6,9% с начала 2018 года, сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, выступая на расширенном заседании президиума совета Ассоциации банков России.
"Уровень просрочки по кредитам физическим лицам уже снижается. Сейчас он составляет 6,7%, на начало года составлял 6,9%. В 2018 году мы увидим проявление лучшего качества кредитного портфеля", — сказал зампред ЦБ.
Также, по словам Поздышева, доля просроченной задолженность юрлиц находилась по состоянию на конец марта на уровне 6,9%.
Качество кредитного портфеля во всех сегментах экономики улучшается по сравнению с прошлым годом, подчеркнул Поздышев.
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