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В Красноярске планируют создать одну из самых крупных майнинг-ферм в России
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В Красноярске планируют создать одну из самых крупных майнинг-ферм в России 

ТАСС 35 минут назад
КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Одну из самых крупных майнинг-ферм по добыче криптовалюты в России планируется создать в городе Дивногорск Красноярского края на базе индустриального парка «Дивный». Об этом в четверг ТАСС сообщил гендиректор майниговой компании BitBaza Даниил Закомолкин в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Там будет располагаться майнинг-ферма, одна из самых крупных в России. На выходе планируется создать продукт, который будет ликвиднее майнинга, поэтому проект стратегический. Красноярск является профицитным регионом по электроэнергии. Именно индустриальный парк «Дивный» имеет в своем распоряжении три шинопровода подключения к единой энергосистеме", — сказал Закомолкин.
По его словам, регион выбрали «с точки зрения энергетической безопасности и снижения издержек». Инфраструктурные вложения оцениваются на уровне 3 млрд рублей. «Мы уже более месяца ведем строительства блоков внутри самого индустриального парка», — отметил Закомолкин.
В течение месяца, уточнил он, запустятся майнинг-фермы с мощностью потребления на 10 МВт, далее их число увеличится до мощности в 120 МВт. Специалистов планируется привлечь из числа выпускников Сибирского госуниверситета. Вырабатываемое в процессе майнинга тепло планируется превращать в тепловую энергию и использовать его для отопления жилых домов.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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